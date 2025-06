Amazon porta AmazonFresh in nuovi comuni lombardi

Da oggi, Amazon estende il servizio AmazonFresh a 31 nuovi codici postali nelle province di Milano e Monza e Brianza. Questo ampliamento consente a sempre più persone di ricevere la spesa direttamente a casa, in giornata e in fasce orarie personalizzabili. Carugate, Cesano Maderno, Seregno, Desio e Lissone sono solo alcuni dei comuni che ora beneficiano della consegna veloce.

Il servizio è stato lanciato per la prima volta in Italia nel 2015. Ma ora punta a raggiungere centinaia di migliaia di nuovi clienti. Solo dieci anni fa l’iniziativa era partita da Milano, ma oggi sembra iniziata una nuova fase di crescita che consente di offrire qualità e convenienza a un pubblico ancora più vasto.

Offerte Amazon e vantaggi per i clienti Prime

Accedendo al sito amazon.it/fresh, le persone possono acquistare una vasta tipologia di articoli, tra cui carne, ortofrutta, latticini, prodotti per la cura della casa e della persona. I clienti Amazon Prime possono ricevere la spesa anche in un’ora, mentre tutti hanno la possibilità di programmare consegne ricorrenti o anticiparle fino a sei giorni. L’espansione include anche offerte stagionali speciali, con sconti fino al 25%. Sono inclusi prodotti estivi come bevande, gelati, creme solari e articoli per la casa.

Per promuovere Amazon Fresh, la piattaforma propone uno sconto totale di 30€ sui primi tre ordini per i nuovi clienti (10€ ciascuno su una spesa minima di 50€). Su amazon.it/everydayessentials è possibile acquistare numerosi prodotti di uso quotidiano per tutta la famiglia, con particolare attenzione agli ambienti domestici.

L’abbonamento Amazon Prime, attivo in oltre 25 Paesi, offre molto più della consegna gratuita. Include film, serie, musica senza pubblicità, ebook, giochi, spazio foto illimitato, e vantaggi su Deliveroo. In Italia, Prime costa 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno. In più gli studenti universitari avranno accesso anche a Prime Student. Quest’ ultimo prevede 90 giorni gratuiti e un prezzo dimezzato rispetto all’abbonamento standard.