Ferrari, tre supercar del Cavallino Rampante hanno ricevuto il premio Red Dot: Best of the Best 2025

L’edizione 2025 del Red Dot Awards è stata estremamente positiva per Ferrari, confermando l’eccellenza del marchio automotive a livello mondiale. La casa del Cavallino Rampante ha conquistato il premio Best of the Best nella categoria Product Design vedendo trionfare tre delle proprie supercar.

La Ferrari F80, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider sono state premiate dall’associazione tedesca con il massimo riconoscimento nel campo del design industriale. La giuria, composta da esperti del settore automotive, ha valorizzato l’eccellenza e la capacità di innovare che da sempre contraddistingue i progettisti di Maranello.

Realizzate dal Centro Stile Ferrari, diretto da Flavio Manzoni, il design delle tre supercar rappresenta un connubio di stile, eleganza e prestazioni. I designer sono riusciti a dare vita a vetture straordinarie che coniugano al meglio soluzioni tecniche innovative senza trascurare alcuni riferimenti alla storia del brand.

Ferrari F80, 12Cilindri e 12Cilindri Spider hanno conquistato il prestigioso riconoscimento Red Dot: Best of the Best 2025

Ogni vettura introduce un linguaggio innovativo attraverso un connubio perfetto tra estetica e funzionalità. La F80, la 12Cilindri e la 12Cilindri Spider incarnano al meglio questa essenza, confermando come il lavoro svolto dal Centro Stile Ferrari sia assolutamente all’avanguardia sotto ogni punto di vista.

L’importanza del Red Dot Award si estende a livello globale con una tradizione che dura da oltre settant’anni. Nonostante siano già stati annunciati i vincitori, la cerimonia di premiazione si terrà l’8 luglio a Essen, in Germania. In tale data, i riconoscimenti saranno ufficialmente consegnati ai rappresentanti dell’azienda di Maranello.

Il trionfo di Ferrari nel 2025 è solo l’ultimo di numerosi successi che il Cavallino Rampante può vantare. I designer di Maranello hanno conquistato ben 31 premi Red Dot Award vantando un primato assoluto nel settore automotive. Negli ultimi 10 anni, Ferrari è riuscita ad ottenere ben dodici Red Dot: Best of the Best assegnati ad altrettante supercar.