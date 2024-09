Asus Rog Ally è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero da urlo, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di acquistare la console portatile raggiungendo un livello di risparmio che non sarebbe mai stato possibile, scoprendo a tutti gli effetti un prodotto che permetterà di giocare in mobilità senza alcun problema.

Il modello di cui vi parliamo presenta un monitor completamente touchscreen da 7 pollici, con finitura opaca, il che lo rende perfetto per essere utilizzato anche sotto la luce solare diretta. Il refresh rate raggiunge i 120Hz, rendendo così l’esperienza molto più fluida e lineare, e sotto il cofano è possibile trovare il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con alle spalle 512GB di memoria interna su SSD e 16GB di RAM.

Asus Rog Ally: lo sconto da pazzi su Amazon

Il prezzo di vendita di Asus Rog Ally vi lascerà davvero a bocca aperta, infatti in questi giorni gli utenti sono liberi di spendere solamente 595 euro per il suo acquisto, una cifra che risulta essere fortemente ridotta rispetto al valore iniziale, che ricordiamo era di ben 799 euro. Lo sconto applicato corrisponde quindi a quasi 200 euro, tutto in modo completamente automatico da parte di Amazon stessa a questo link.

La colorazione disponibile è bianca, con il classico sistema di controllo del prodotto, sono presenti due cursori ai lati del display, un pad analogico e quattro pulsanti in perfetto stile Xbox. Il suo peso è di circa 600 grammi, ciò non va ad inficiare in nessun modo la portabilità generale, con dimensioni che possono raggiungere i 28 x 11,1 x 3,24 centimetri; è un prodotto che a tutti gli effetti può tranquillamente essere posizionato in uno zaino, o in una piccola borsetta, senza appesantire in modo eccessivo.