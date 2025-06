Xbox: ecco la prima e unica espansione da 4TB di Seagate

Il colosso delle memorie Seagate Annunciato il lancio della prima scheda di espansione di memoria per Xbox Series X e S da 4 TB di memoria, l’azienda californiana si è addetta orgogliosa della propria componente nata per soddisfare la crescente domanda di spazio di archiviazione degli utenti Xbox, la società infatti ha sottolineato come questa componente andrà a migliorare l’esperienza di gioco grazie ad una capacità davvero senza precedenti, gli utenti infatti non dovranno più fare scelte sofferte su quali titoli tenere nella propria libreria in memoria e quali invece rimuovere.

Necessaria

I titoli più interessanti per le console domestiche oramai superano spesso il muro dei 100 GB di spazio occupato, dunque su Xbox non ce n’è mai abbastanza e la cosa si sente particolarmente sulle versioni Digital, la nuova scheda di espansione offre ai giocatori la libertà di scaricare i propri titoli preferiti con una preoccupazione decisamente minore riguardo lo spazio occupato, la scheda in questione è stata progettata proprio in collaborazione con Xbox ed è plug play minimizzando i tempi di caricamento.

La società americana ha sottolineato le caratteristiche principali del prodotto affermando come l’unità si adatti perfettamente alla console e sia in grado di offrire le medesime velocità di un SSD presente all’interno della console, il prodotto poi è compatibile con Xbox Velocity Architecture e ciò permette di garantire tempi di caricamento decisamente più rapidi, il tutto abbinato ad un’ottimizzazione specifica proprio per le console di Microsoft.

La nuova scheda di espansione è già disponibile all’acquisto in America per 499,99 $, sarà presto disponibile anche nel mercato internazionale e dunque europeo, non a caso la scheda è già presente all’interno del portale italiano della società americana, sebbene non sia ancora disponibile all’acquisto, probabilmente si tratta solo di una questione di tempo, Ricordiamo che invece i modelli da uno e 2 TB sono invece già disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente di 194,99 € e 349,99 €, lecito attendersi che la versione da 4 TB supererà i 500 € di prezzo.