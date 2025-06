Windows Foto: la rivoluzione parte dall’intelligenza artificiale

Con l’ultimo aggiornamento, Microsoft introduce importanti novità nell’app Windows Foto, al momento disponibili solo per gli utenti Insider. L’intelligenza artificiale diventa il motore principale dell’esperienza fotografica, cambiando il modo in cui si editano e si organizzano le immagini. Tra le innovazioni più interessanti vi è Relight, uno strumento pensato per modificare la gestione della luce nelle foto.

A differenza dei vecchi strumenti, Relight consente di simulare fino a tre sorgenti luminose virtuali in una singola immagine. È possibile regolarne con precisione colore, direzione, intensità e posizione. L’obiettivo non è solo migliorare l’estetica, ma anche recuperare scatti scuri o con luce non ottimale. In più, si possono applicare preset già pronti per risultati immediati e professionali. Questo strumento rappresenta un passo avanti nel campo dell’editing automatico, in quanto consente anche a chi non ha competenze tecniche di ottenere risultati notevoli.

Windows integra il linguaggio naturale per trovare immagini in pochi istanti

Per ora, la funzione è riservata ai dispositivi Windows Copilot+ con processori Snapdragon. Microsoft però ha già annunciato che sarà estesa nei prossimi mesi anche ai computer Copilot+ con chip AMD e Intel, così da garantire prestazioni sufficienti a gestire gli algoritmi AI più avanzati. Non meno rilevante è l’introduzione della ricerca intelligente. Gli utenti Windows possono ora trovare le proprie foto usando semplici frasi in linguaggio naturale. Scrivendo richieste come “tramonto al lago” o “passeggiata in montagna”, l’app Foto individua rapidamente le immagini corrispondenti nella raccolta locale.

Il sistema si basa sull’intelligenza artificiale, che interpreta il significato delle parole anziché affidarsi a tag o nomi file. Questo approccio semplifica la gestione degli archivi fotografici, rendendoli accessibili anche senza una struttura organizzativa precisa. Una funzione utile per chi conserva anni di ricordi digitali ma fatica a ritrovarli.

Microsoft ha anche ampliato l’accesso a Restyle Image e Image Creator, due strumenti AI già esistenti. Ora sono utilizzabili anche con credenziali aziendali Entra ID. Il primo trasforma completamente lo stile visivo di una foto, mentre il secondo genera immagini da descrizioni testuali.