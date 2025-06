Xbox entra nel gaming portatile: ecco le nuove ROG Ally di ASUS

Durante l’Xbox Game Showcase, Microsoft ha svelato una novità destinata a cambiare le abitudini di gioco degli appassionati. Si tratta di ROG Xbox Ally e ROG-Xbox Ally X, due dispositivi portatili prodotti da ASUS ma pensati e progettati per integrarsi profondamente con mondo Xbox. Entrambi offrono supporto completo a Xbox-Play Anywhere e permettono di accedere al vasto catalogo Game Pass anche lontano dalla console di casa.

Xbox migliora l’esperienza anche nel software

La novità non è solo nel nome, ma nell’ambizione. Xbox infatti, vuole offrire la stessa esperienza di gioco fluida e completa anche in mobilità. I due modelli sopracitati presentano un design che richiama chiaramente l’ergonomia dei controller della console, con impugnature laterali pensate per coloro che trascorrono molto tempo a giocare. Dal punto di vista tecnico, la ROG Xbox Ally monta un processore AMD Ryzen Z2 A, accompagnato da 16GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 512GB. La versione più avanzata, la Ally X, invece, propone un chip Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB di RAM e ben 1TB di memoria interna.

Non solo hardware però, ma anche il software è stato ripensato per adattarsi all’anima Xbox. Infatti è stata sviluppata una nuova interfaccia, sviluppata che promette un’esperienza simile a quella di una console vera e propria, superando i limiti dell’ambiente Windows.

Le ROG Ally possono essere usate in tre modalità. Ovvero in locale, in cloud oppure in remoto, collegandosi a una console Xbox domestica tramite rete. Il display resta invariato tra le due versioni, con uno schermo IPS da 7 pollici FHD, frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto FreeSync Premium. I modelli differiscono invece per autonomia e peso. Nello specifico la Ally ha una batteria da 60Wh e pesa 670 grammi, mentre la Ally X monta una batteria da 80Wh e pesa 715 grammi. Entrambe supportano la ricarica rapida a 65W. Microsoft non ha ancora svelato i prezzi ufficiali, ma ha annunciato che saranno disponibili entro la stagione natalizia. L’obiettivo è chiaro, portare l’universo Xbox sempre con sé, senza compromessi.