Samsung rilancia la sfida tecnologica con le memorie LPDDR6

Il settore delle memorie DRAM sta vivendo una fase di forte evoluzione, e Samsung non ha intenzione di perdere terreno. Dopo essere stata messa sotto pressione da concorrenti storici come SK Hynix e Micron, l’azienda si trova ora a fronteggiare la crescente minaccia cinese.

È CXMT (ChangXin Memory Technologies) a fare tremare le certezze. In particolare con lo sviluppo già avanzato delle LPDDR5X e un occhio puntato sulle LPDDR6. In risposta, Samsung sta velocizzando il lancio della sua nuova generazione di memorie, previsto per la fine del 2025.

Samsung punta su Qualcomm per il successo delle LPDDR6

Alla base di questa contromossa vi è l’adozione del processo produttivo 1c DRAM. Ovvero una tecnologia di sesta generazione che promette maggiore efficienza energetica e prestazioni più elevate. Questo sviluppo sarà fondamentale per sostenere l’evoluzione di smartphone, computer portatili e dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. Con la LPDDR6, Samsung mira non solo a riconquistare terreno, ma a consolidare la sua posizione nel settore tecnologico mondiale, li dove rapidità, potenza e autonomia stanno diventando requisiti essenziali.

Il lancio delle memorie LPDDR6 da parte di Samsung non sarà un’operazione isolata. Per garantirne il successo commerciale, l’azienda ha avviato una collaborazione strategica con Qualcomm. La partnership dovrebbe sfociare nell’integrazione delle nuove memorie all’interno dello Snapdragon X Elite 2, il prossimo processore di punta per laptop. Tale chip sarà presentato ufficialmente durante il summit annuale di Qualcomm a settembre 2025.

Se tutto andrà secondo i piani, i primi dispositivi equipaggiati con LPDDR6 Samsung e SnapdragonX Elite2 potrebbero arrivare sul mercato già nei primi mesi del 2026. Intanto, anche CXMT prosegue i propri sviluppi, ma secondo alcuni analisti la tecnologia cinese soffrirebbe ancora di inefficienze e problemi di surriscaldamento. A ciò si sommano le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che potrebbero ostacolarne il progresso. Insomma, Samsung, con una strategia chiara e alleanze forti, intende anticipare i tempi e imporsi come protagonista dell’innovazione nel campo delle memorie.