Viaggi nello spazio più veloci con la propulsione nucleare elettrica

spazio

Nuove scoperte sulla propulsione nucleare‑elettrica stanno per rivoluzionare l’esplorazione e i viaggi nello spazio. Si tratta di sistemi che combinano un reattore a fissione per generare energia elettrica con motori ionici ad alta efficienza, capaci di spinta continua e sostenuta nel tempo, ideali per raggiungere pianeti distanti in tempi brevi.

Per propulsione nucleare elettrica si intende un reattore a fissione che produce calore a livelli di densità elevata, convertito in elettricità tramite generatori termoelettrici o motori Stirling. Il sistema nucleare-elettrico consente di distribuire l’energia elettrica e trasmetterla a motori ionici che accelerano il gas tramite campi elettrici o magnetici. Questo genera una spinta efficiente a lungo termine.

I vantaggi della propulsione nucleare elettrica per i prossimi viaggi nello spazio

Il primo vantaggio senza dubbi è l’efficienza energetica elevata, che supera gli standard raggiunti dai razzi chimici, ad esempio. Inoltre, permetterebbe di raggiungere lo spazio o alcuni pianeti – come Marte – in moto meno tempo. Si stima una riduzione di 2-3 anni. Questo sistema innovativo è perfetto anche per raggiungere distanze che van ben oltre i pianeti che ci sono quasi familiari, risparmiando. Questo perché i pannelli solari che servono per sfruttare al meglio l’energia perdono la loro efficacia man mano che si allontanano dal sole, mentre i reattori sono in grado di funzione ovunque.

Come prevedibile, è più facile a dirsi che a farsi. Ci sono alcuni step ingegneristici da superare prima di poter parlare di successo garantito. Tra le limitazioni ritroviamo la gestione termica del calore emesso dal reattore e la sicurezza e affidabilità che è possibile comprovare. Per risolvere queste problematiche, la NASA sta già lavorando ad alcune soluzione, come i radiatori modulari assemblati da robot nello spazio del progetto MARVL. In corso anche la realizzazione di Draco e RocketRoll, rispettivamente il primo razzo a propulsione nucleare termica e lo studio europeo che si occuperà di queste spedizioni.