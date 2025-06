Truffa web con tecnica phishing: soldi spariti in pochi minuti

Purtroppo una situazione molto incresciosa si sta ripetendo in queste ore in quanto una truffa avrebbe preso il sopravvento su moltissimi utenti, purtroppo vittime di quello che sta accadendo. Il messaggio fa finta di destinare loro un regalo che però non esiste, utilizzando anche il nome di Telepass.

A quanto pare il messaggio sembra davvero veritiero ed è per questo motivo che più persone ci stanno cascando. Fare attenzione dunque è obbligatorio soprattutto in questi frangenti, visto che si potrebbero perdere sia i soldi che le credenziali dei propri account. L’obiettivo infatti è proprio quello da parte dei truffatori, far diffondere il messaggio truffa affinché quante più persone possano cascarci. Le segnalazioni sono state tantissime proprio nelle ultime ore di questa giornata.

Truffa phishing a nome di Telepass: ecco cosa sta succedendo in queste ore ai danni degli utenti

Si può notare direttamente in basso il tenore del messaggio, molto chiaro e soprattutto simile a quello che sarebbe un vero testo di avviso da parte di un’azienda. Telepass in questo caso però non c’entra nulla. Fate molta attenzione e non cercate in alcun modo di cliccare sui link presenti nel testo in quanto sarebbe proprio quella la rovina. Ecco il messaggio per intero, così da aiutarvi ad identificarlo quanto prima possibile per evitare problemi:

“Telepass – Kit di Emergenza per Auto

Sei pronto a viaggiare in tutta sicurezza? Scopri il nostro esclusivo Kit di Emergenza per Auto in collaborazione con Telepass! Con questo kit, sarai sempre preparato per affrontare gli imprevisti in strada.

Perfetto per i conducenti in Italia, il kit contiene tutto il necessario per garantire la tua sicurezza e tranquillità ovunque tu sia.

Ottieni il tuo Kit di Emergenza

Come ottenere il kit:

1. Clicca sul pulsante sopra.

2. Compila il modulo con le tue informazioni.

3. Attendi la conferma e ricevi il tuo kit!“.