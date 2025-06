Truffa online ancora contro gli utenti: si rischia grosso tra conto corrente e dati

Ci siamo con un nuovo inganno che sta fregando le persone in queste ore. Si tratta ancora una volta di una truffa, anzi di due truffe molto pericolose. Secondo quanto riportato, i messaggi in questione hanno fregato anche i più abili. In basso ci sono le dimostrazioni.

Truffa in corso: sono diversi i messaggi che stanno arrivando in queste ore per fregare gli utenti

Anche oggi si può notare di alcune truffe che stanno girando sul web, come quelle descritte nei prossimi due messaggi che gli utenti hanno segnalato. Una truffa può agire in ogni modo, fregando chiunque, anche quelli più esperti. Ecco il primo testo:

“Avviso di sospensione dell’account

Proteggi il tuo account: [MAIL DELLA VITTIMA] Abbiamo protetto il tuo account per la tua sicurezza.

Ti guideremo attraverso i prossimi passaggi. Abbiamo rilevato alcune attività sospette sul tuo account email.

Abbiamo validi motivi per credere che il tuo account email e la tua password non siano più sicuri. Per questo motivo abbiamo preso provvedimenti immediati per proteggerli, sospendendo l’accesso al tuo account.

Risolvi il problema ora Contatta il nostro team di supporto se pensi che si tratti di un errore oppure clicca sul link qui sotto per risolvere il problema.”

Anche un altro messaggio si è fatto vedere in queste ore fregando gli utenti. Il problema è sempre lo stesso ovvero quello di far credere loro che si tratti di una questione seria che in realtà non esiste. Ecco il testo completo nel quale si parla di una mancata consegna del pacco:

“Caro cliente,

La contattiamo riguardo allo stato di consegna del suo pacco sospeso. Le comunichiamo che il pacco è attualmente trattenuto a causa di un costo doganale non saldato.

Urgente: Consegna del pacco sospeso

Potrebbe essere richiesto un costo di consegna

Il suo codice di tracciamento: UP541472056IT

Programma la consegna ora“.