Renault verso i droni: l’auto entra nel gioco della difesa tech

Chi avrebbe mai pensato di vedere un colosso dell’automobile come Renault avvicinarsi al mondo dei droni militari? Eppure, secondo indiscrezioni riportate da FranceInfo, il gruppo francese potrebbe davvero tornare a calcare i terreni della difesa, questa volta in chiave high-tech e con uno scenario di fondo più che attuale: la guerra in Ucraina. Un cambio di rotta che ha il sapore del ritorno alle origini – non tutti lo sanno, ma Renault in passato ha già prodotto mezzi militari – e che ora potrebbe segnare un nuovo capitolo per l’azienda.

Renault cambia volto all’industria europea

La notizia è ancora in fase embrionale, ma qualcosa si sta muovendo. Renault avrebbe ricevuto una richiesta formale dal governo francese per entrare in una partnership strategica con una PMI specializzata nella difesa, attiva proprio in Ucraina. L’idea? Produrre droni a pochi chilometri dalla linea del fronte, droni destinati non solo all’esercito ucraino ma anche a quello francese. Al momento, la risposta ufficiale di Renault è piuttosto cauta: “Sì, siamo stati contattati, ma non è stata presa alcuna decisione”.

Eppure il contesto fa pensare che la direzione sia segnata. Da mesi, l’Europa sta riorganizzando la sua strategia di difesa, tra investimenti massicci e alleanze industriali. Venerdì scorso, il ministro delle Forze Armate francesi, Sébastien Lecornu, aveva annunciato che “una grande casa automobilistica” avrebbe presto iniziato la produzione di droni in Ucraina. Ora abbiamo un nome, e sembra proprio essere quello di Renault.

Una curiosità: si stima che l’Ucraina voglia produrre oltre quattro milioni di droni entro il 2025. Un numero che fa impressione e che rivela quanto il conflitto stia cambiando le regole del gioco. Non stiamo parlando solo di difesa, ma di una vera rivoluzione tecnologica. E Renault, finora concentrata su elettrico e mobilità sostenibile, potrebbe trovarsi catapultata in un settore completamente diverso.

Per ora, comunque, i dettagli tecnici – come il tipo di droni o le tecnologie impiegate – sono ancora top secret. Non è chiaro nemmeno dove verranno installate le linee produttive. Quel che è certo è che non sarà personale francese a costruirli, ma gli stessi ucraini. “Hanno competenze più avanzate di noi”, ha ammesso Lecornu.

Insomma, la notizia è grossa, ma siamo solo all’inizio. Se tutto andrà avanti, sarà interessante capire come Renault riuscirà a conciliare la sua immagine da marchio popolare e civile con un ruolo, seppur indiretto, in ambito bellico. E soprattutto, che conseguenze avrà questa scelta per il futuro dell’industria europea.