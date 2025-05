Renault Clio, regina d’Europa ad Aprile 2025: è l’auto più venduta

Ad aprile 2025, Renault Clio ha conquistato la vetta delle vendite di auto in Europa. Con 18.997 unità, è riuscita a superare rivali come Dacia Sandero e Peugeot 208, pur registrando un calo del 3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Un risultato tutt’altro che banale per un modello vicino al cambio generazionale, segnale che la fiducia degli automobilisti è rimasta salda nel tempo. Il mercato europeo delle auto nuove ha chiuso in totale ad aprile con 1.078.521 immatricolazioni, solo 1.399 in più rispetto ad aprile 2024. Nel quadrimestre, si è arrivati precisamente a 4.467.681 unità, segnando un lieve ma indicativo incremento.

Boom elettrico e crescita inarrestabile delle auto cinesi

Le alimentazioni elettriche e Plug-in hanno toccato il 26% del mercato, un nuovo record. Le auto elettriche hanno sfiorato il 17%, ben oltre il 13,4% di dodici mesi prima. Proprio qui i costruttori cinesi hanno avuto un ruolo decisivo, facendo segnare un aumento del 59%, per un totale di quasi 15.300 auto vendute. Sorprende l’exploit delle Plug-in cinesi, cresciute del 546% in un solo anno, con 9.649 immatricolazioni contro le 1.493 di aprile 2024. Oggi, un’auto Plug-in su dieci in Europa è cinese. Nonostante i dazi imposti dall’Unione Europea, il mercato sembra non avere barriere per chi sa dove colpire. Come risponderanno le storiche case occidentali?

Aprile segna, inoltre, il sorpasso sorprendente di BYD su Tesla. Il marchio cinese ha registrato 7.231 auto, superando di poco i 7.165 di Tesla, ma il simbolismo è enorme. BYD, arrivata in Europa a fine 2022, ha già superato Fiat, Dacia e Seat in diversi mercati e tutto questo ancora prima dell’apertura della fabbrica in Ungheria. Intanto, tra le auto elettriche più vendute, la neonata Skoda Elroq ha dominato con 7.998 consegne, lasciando indietro anche la Volkswagen ID.3. Tesla Model Y è crollata al nono posto con -53% e la Model 3 si è persa tra le retrovie, solo 24ª in classifica. È la fine di un’era o solo un incidente di percorso? Tesla riuscirà a risalire?