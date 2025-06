CoopVoce EVO 250: l’offerta trasparente da 250GB a 9,90€!

Sei stanco delle solite promesse “troppo belle per essere vere”? Allora questa è una buona notizia. Perché con EVO 250 di CoopVoce quello che vedi è davvero quello che ottieni. Nessun asterisco nascosto, nessuna sorpresa nella bolletta. Solo una buona offerta, trasparente e duratura.

CoopVoce lancia EVO 250

Con 9,90 euro al mese, hai 250 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. Non per un periodo promozionale, non “per sempre ma poi vediamo”, ma per sempre davvero. CoopVoce non ha mai alzato i prezzi ai suoi clienti, e sì, esiste ancora qualcuno che mantiene la parola.

E non finisce qui. Se ti attivi online, puoi ricevere la SIM direttamente a casa, con spedizione inclusa e un costo di attivazione di 10 euro. Preferisci ritirarla in negozio? Nessun problema: ci sono oltre 900 punti vendita Coop in tutta Italia, e anche lì l’attivazione costa solo 10 euro. Sei già cliente CoopVoce? Allora il passaggio a EVO 250 ti costa solo 9,90 una tantum.

In più, con CoopVoce sei sempre connesso. La copertura è garantita sul 99,8% del territorio nazionale, puoi usare l’hotspot senza limiti, fare chiamate in alta definizione con VoLTE e navigare anche mentre sei al telefono. Il tutto appoggiandoti alla rete 4G, veloce e affidabile. E se hai un telefono compatibile, puoi scegliere anche la eSIM e attivarla comodamente online usando lo SPID.

Un dettaglio in più? Con l’opzione “Autoricarica con la spesa”, puoi trasformare i punti Coop in ricariche telefoniche. Sì, letteralmente ti ricarichi facendo la spesa.

Infine, una chicca sostenibile: le SIM che ti arrivano a casa sono ecoSIM, realizzate in plastica riciclata da frigoriferi usati. Un piccolo gesto, ma concreto.

Zero vincoli, nessun costo extra, assistenza sempre disponibile anche via chat o App. CoopVoce EVO 250 è l’offerta che punta sulla semplicità, sulla trasparenza e sulla fiducia. Senza fronzoli. Ma con tutto quello che ti serve, ogni giorno.