Galaxy S26 Ultra: potrebbero esserci problemi con la batteria?

Con l’uso intensivo degli smartphone, gli utenti richiedono dispositivi con batterie più resistenti. A tal proposito, gli utenti Samsung hanno assistito ad una tendenza continua che ha portato sul mercato telefoni all’avanguardia, ma con batterie che non presentano miglioramenti particolari. Ed ora, con i primi rumor riguardo il nuovo Galaxy S26 Ultra, sembra che tale tendenza sia confermata. A far emergere tali anticipazioni è stato l’insider PandaFlash, una fonte nota su X. Quest’ultimo ha risposto a una domanda posta da un utente in un thread dedicato al futuro Z Fold7. L’intervento dell’insider ha toccato diversi aspetti del futuro S26 Ultra. Tra cui l’autonomia, la ricarica rapida, la frequenza di aggiornamento del display, la RAM e una fotocamera sotto lo schermo.

I recenti rumor sul nuovo Galaxy S26 Ultra

Su alcune di tali voci non ci sono grandi illusioni. L’integrazione di una fotocamera under-display non sembra imminente, almeno non su un modello di punta come l’Ultra. Anche per la frequenza di aggiornamento del pannello, Samsung dovrebbe restare sui 120 Hz. Sul piano della memoria, il discorso è più aperto. Con il Galaxy S25 Ultra ci sono state versioni dotate di 16 GB di RAM. Quindi non è escluso che tale dotazione possa diffondersi a livello globale con il prossimo modello.

Le notizie meno incoraggianti riguardano proprio batteria e ricarica. Secondo PandaFlash, la velocità di ricarica dell’S26 Ultra non raggiungerà i 65 W e probabilmente resterà ferma agli attuali 45 W. Quanto alla batteria, anche l’ipotesi di un aumento a 5.400 mAh appare incerta. Lasciando presagire un possibile ennesimo ritorno alla configurazione da 5.000 mAh.

Dunque, sembra che anche il Galaxy S26 Ultra non introdurrà cambiamenti radicali sul fronte dell’autonomia. È possibile che Samsung punti su altri aspetti per differenziarlo, come un design più sottile sulla scia dell’S25 Edge. Ma in ogni caso, chi aspettava un vero e proprio “battery phone” premium, potrebbe restare ancora una volta deluso.