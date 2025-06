Xiaomi 14T Pro, lo sconto Amazon di 300 euro è folle

Splendida occasione per mettere le mani su uno dei migliori smartphone in circolazione, un prodotto completo e funzionale in ogni sua parte, che riesce ad avvicinare i consumatori alla fascia altissima: stiamo parlando di Xiaomi 14T Pro, oggi acquistabile su Amazon con uno sconto effettivo di 300 euro.

Il prodotto è disponibile all’acquisto nella sua versione più classica, essendo comunque un prodotto da 209 grammi di peso, che raggiunge dimensioni di 160,4 x 75,1 x 8,39 millimetri di spessore, affidandosi ad ogni modo ad un display da 6,67 pollici di diagonale, che sfrutta tecnologia AMOLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, ed un refresh rate di ben 144Hz. Il processore è di ottima qualità, stiamo parlando di MediaTek Dimensity 9300 Plus, con al suo fianco la Immortalis-G720 MC12, ed una configurazione di 12GB di RAM (con supporto memoria interna fino a 1TB, non espandibile).

Premete questo link e collegatevi al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, sul quale trovano posto anche tantissimi codici sconto gratis in regalo.

Xiaomi 14T: l’offerta Amazon è da urlo oggi

Uno dei migliori smartphone in circolazione al prezzo più basso del momento, il dispositivo in questione è caratterizzato dalla presenza di un listino di 899 euro, che Amazon ha deciso di ridurre ampiamente nella spesa finale da sostenere, fino ad un valore di 599 euro (con riduzione effettiva del 33%). L’acquisto è da completare qui.

All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per il funzionamento del prodotto, tranne che per l’assenza dell’alimentatore da parete, da collegare fisicamente al muro per la ricarica del terminale. Più precisamente troviamo cavo USB type-C ed anche ring holder, oltre ovviamente allo smartphone stesso.

La ricarica della batteria è decisamente rapida, con l’alimentatore adatto si possono raggiungere anche 120W cablati e 50W wireless, numeri davvero di qualità elevata e superiore al normale.