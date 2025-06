CoopVoce EXTRA 300 contro Promo Rush 130 di Kena Mobile: si parte da 6,99€

Nel panorama sempre più competitivo delle offerte mobile, CoopVoce alza l’asticella con la nuova promozione EXTRA 300, una delle più aggressive tra quelle attualmente disponibili. Il pacchetto include minuti illimitati, 1000 SMS e 300 giga in 4G al costo fisso di 7,90€ al mese, senza alcun aumento futuro. Un dettaglio rilevante per chi cerca certezze a lungo termine. L’attivazione è gratuita fino al 25 giugno 2025.

Oltre alla convenienza economica, CoopVoce continua a puntare sulla trasparenza e sull’assenza di costi nascosti: niente vincoli, autoricarica con la spesa e stessa quantità di giga anche nei paesi dell’Unione Europea. L’attivazione può essere completata anche con SPID, rendendo tutto più semplice e veloce. Probabilmente siamo di fronte ad uno dei confronti più interessanti di sempre visto che c’è qualità, qualità e soprattutto tantissima fiducia da parte degli utenti.

Kena Mobile risponde con un primo mese gratis e 230 giga

Dall’altra parte, Kena Mobile propone la sua Promo Rush 130, pensata per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. L’offerta mette sul piatto minuti illimitati, 200 SMS e 230 giga in 4G a 6,99€ al mese, con il vantaggio di un primo mese gratuito. Anche in questo caso, la spedizione della SIM non comporta alcun costo.

Kena non prevede vincoli contrattuali, e con un’offerta rivolta a chi vuole mantenere il proprio numero, si propone come alternativa concreta a molte soluzioni attualmente sul mercato.

Due offerte forti, con differenze chiare

CoopVoce offre qualcosa in più in termini di volume dati e stabilità del prezzo, rendendola interessante per chi cerca un abbonamento da mantenere nel tempo. Kena, invece, punta su un prezzo iniziale ancora più contenuto e sull’immediatezza del primo mese gratuito, ottimo per chi vuole provare il servizio senza impegno.

Entrambe le proposte si muovono nella fascia alta delle offerte virtuali, ma con approcci distinti: stabilità e quantità da una parte, convenienza iniziale e semplicità dall’altra.