CoopVoce: 300GB al mese con la promo migliore del 2025

CoopVoce ha appena lanciato una nuova offerta mobile che punta al meglio: si chiama EXTRA 300 e propone un pacchetto estremamente competitivo, pensato per chi cerca tanti giga e una tariffa stabile nel tempo. L’obiettivo è chiaro: attirare l’attenzione di chi oggi paga di più altrove, offrendo una soluzione senza sorprese e senza costi nascosti.

Cosa include EXTRA 300 per tutti gli utenti che scelgono CoopVoce

La nuova proposta che CoopVoce mette a disposizione include al suo interno ciò che tutti desiderano. Ecco il totale e il prezzo:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

1000 SMS ogni mese;

300 giga in 4G (con la rete mobile TIM);

Tutto a 7,90€ al mese per sempre.

Un dato che colpisce è il prezzo: si tratta di un euro in meno rispetto all’offerta da 200 giga lanciata solo un mese fa. Un salto in avanti, sia per il traffico dati incluso che per la convenienza generale. L’attivazione è gratuita per chi richiede la promozione entro il 25 giugno 2025.

Punti di forza di CoopVoce: un gestore chiaro e trasparente

Come tutte le offerte del gestore virtuale legato al mondo Coop, anche EXTRA 300 si distingue per alcune caratteristiche consolidate:

Il prezzo non cambia mai , un impegno mantenuto con coerenza nel tempo;

Nessun vincolo e nessun costo aggiuntivo imprevisto ;

La possibilità di usare tutti i giga inclusi anche in Europa , senza riduzioni;

L’opzione di attivare la SIM con SPID , in pochi minuti;

Il sistema di autoricarica automatica collegato alla spesa nei punti vendita Coop, per ottenere credito telefonico.

EXTRA 300 è già disponibile online e nei negozi Coop aderenti. È destinata a chi passa da un altro operatore, e rappresenta una delle proposte più aggressive del momento nel panorama delle offerte mobile in Italia. Chi desidera cambiare gestore e ottenere tanti giga a basso costo trova in questa promo una soluzione molto competitiva.