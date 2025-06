Windows Foto, arriva l’AI: aggiornamento con luce dinamica e ricerca intelligenti

L’intelligenza artificiale resta centrale nel progetto di Microsoft e infatti sono state tantissime le novità introdotte in questi anni. Ora tocca all’applicazione Windows Foto, con delle novità che almeno per il momento spettano solo a coloro che sono iscritti al programma Insider. Le nuove introduzioni apportate gli utenti Windows puntano a semplificare l’editing fotografico e ottimizzare la gestione della galleria.

Relight è probabilmente una delle novità più interessanti in assoluto. Si tratta di un sistema avanzato per la modifica della luce nelle immagini. Permette di applicare fino a tre sorgenti luminose su una singola foto e di modificarne colore, posizione, intensità e messa a fuoco. Saranno diverse le opportunità per gli utenti che infatti potranno ottenere degli effetti visivi predefiniti tra quelli disponibili. Nel caso in cui non si dovesse avere poi l’illuminazione giusta all’interno di un’immagine, si potrà correggere.

Attualmente, Relight è disponibile solo su dispositivi Copilot+ dotati di processori Snapdragon, ma è previsto l’arrivo anche su PC con chip AMD e Intel, sempre appartenenti alla stessa categoria. Microsoft intende infatti mantenere alte le prestazioni, necessarie per sfruttare le potenzialità di queste tecnologie.

Ricerca intelligente e accesso esteso ad altri strumenti

Accanto agli strumenti di editing, arriva anche una funzione di ricerca potenziata. Grazie all’intelligenza artificiale, è ora possibile cercare le immagini utilizzando frasi in linguaggio naturale. Espressioni come “tramonto sul mare” o “festa di compleanno con torta” vengono interpretate per individuare rapidamente le foto corrispondenti, basandosi sulle immagini salvate nella cartella Immagini del sistema.

L’aggiornamento estende inoltre l’utilizzo di due strumenti già noti: Restyle Image, per modificare lo stile visivo di una foto tramite AI, e Image Creator, che genera nuove immagini partendo da descrizioni testuali. Entrambi sono ora accessibili anche da utenti con account aziendali Entra ID, mentre prima erano riservati a profili personali Microsoft.

Il rilascio è in corso per tutti gli Insider a partire dalla versione 2025.11060.5006.0.