BMW M: Il 6 cilindri in linea e il V8 non verranno cancellati da Euro 7

Ogni volta che la commissione europea rilascia un nuovo standard euro, le case automobilistiche hanno i brividi dal momento che le caratteristiche richieste per rispettare tali standard stanno diventando sempre più stringenti e poco permissive, nel corso degli anni infatti l’evoluzione di questo standard ha portato alla scomparsa di motori che non erano più in grado di essere in regola in termini di consumi ed emissioni, l’arrivo del nuovo standard euro sette aveva inculcato la paura negli amanti del logo BMW della possibile perdita dei famosi motori V8 e sei cilindri in linea.

A quanto pare, però per la gioia di tutti gli appassionati così non sarà, sembra infatti che BMW sia riuscita a trovare la soluzione per mantenere questi motori ancora in circolazione, almeno per la durata dello standard euro sette.

Sorpresa

Nello specifico, il nuovo standard mantiene le medesime caratteristiche di quello precedente ma obbliga le società a garantire il rispetto di questi requisiti per oltre 10 anni o almeno 200.000 km, un elemento decisamente ostico da gestire per quanto riguarda le case automobilistiche dal momento che riuscirà a garantire la permanenza delle medesime caratteristiche, rappresenta una sfida ingegneristica non da poco, soprattutto per quanto riguarda il concetto del carburante che non può più essere sfruttato anche in termini di raffreddamento, un dettaglio che ha obbligato l’azienda a ridisegnare completamente il sistema.

Il portavoce numero uno della società però ha fatto sapere che anche per questa generazione i motori in questione saranno riconfermati e potranno essere utilizzati da tutti gli appassionati, l’uomo non si è espresso su come la società sia riuscita ad ottenere questo risultato, ma si è limitato a dire che è stato un grande traguardo e sarà una vera sorpresa per tutti gli appassionati scoprire il meccanismo sfruttato, dunque la società si è mostrata decisamente entusiasta del proprio traguardo che consentirà a tutti gli appassionati di godersi ancora per un po’ di tempo i motori V8 e sei cilindri in linea.