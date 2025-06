Microsoft Edge

Microsoft Edge sta subendo una trasformazione significativa, con l’introduzione di nuove funzionalità che migliorano l’interfaccia utente, la gestione dei contenuti multimediali e l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Questi aggiornamenti, molti dei quali sono attualmente in fase di test nelle versioni beta e Canary del browser, promettono di rendere Edge un’esperienza di navigazione più fluida, efficiente e intelligente.

Arrivano le funzioni AI su Microsoft Edge

Una delle novità più attese è il Centro di Controllo Multimediale (Media Control Center). Questa funzionalità centralizza la gestione di tutte le fonti multimediali riprodotte nel browser, indipendentemente dalla pagina web su cui si trovano. Si potrà richiamare tramite un pulsante dedicato, solitamente un’icona a forma di nota musicale, posizionato nella toolbar, spesso a destra della barra degli indirizzi quando dei contenuti audio/video sono in riproduzione.

Il Centro di Controllo Multimediale offrirà diverse opzioni:

Controlli di riproduzione standard : Sarà possibile mettere in pausa, riprodurre, saltare avanti o indietro, e regolare il volume.

: Sarà possibile mettere in pausa, riprodurre, saltare avanti o indietro, e regolare il volume. Modalità picture-in-picture (PiP) : Permetterà di avviare rapidamente la riproduzione di video in una finestra flottante, mantenendo il contenuto sempre visibile mentre si naviga o si svolgono altre attività. Questa funzionalità ha ricevuto controlli migliorati, come mute/unmute, salto avanti/indietro di 10 secondi e una barra di avanzamento.

: Permetterà di avviare rapidamente la riproduzione di video in una finestra flottante, mantenendo il contenuto sempre visibile mentre si naviga o si svolgono altre attività. Questa funzionalità ha ricevuto controlli migliorati, come mute/unmute, salto avanti/indietro di 10 secondi e una barra di avanzamento. Trasmissione a dispositivi esterni : Consente di trasmettere facilmente il contenuto multimediale ad altri dispositivi compatibili, come smart TV o speaker.

: Consente di trasmettere facilmente il contenuto multimediale ad altri dispositivi compatibili, come smart TV o speaker. Questo hub multimediale è progettato per semplificare il multitasking e offrire agli utenti un controllo più granulare sull’esperienza audio e video all’interno del browser.

Una delle implementazioni più interessanti è la ricerca della cronologia potenziata dall’AI. Invece di dover ricordare il nome esatto di una pagina web o l’indirizzo URL, gli utenti potranno utilizzare il linguaggio naturale per descrivere ciò che stanno cercando. Ad esempio, si potrà chiedere a Edge di trovare una pagina “che ho visitato la settimana scorsa che parlava di ricette vegane” o “un articolo sul nuovo telefono Samsung che ho letto ieri”. Questo sistema di ricerca, basato su un modello AI che viene addestrato con i dati di navigazione dell’utente direttamente sul dispositivo (garantendo la privacy, poiché i dati non lasciano il dispositivo), rende la cronologia molto più utile e accessibile.

Integrazione di Copilot

Copilot, l’assistente AI di Microsoft, è sempre più al centro dell’esperienza Edge. Le sue capacità sono state estese per includere:

Riepiloghi contenutistici : Copilot può ora fornire riassunti di pagine web o documenti PDF aperti nel browser, permettendo di ottenere rapidamente le informazioni essenziali senza dover leggere l’intero contenuto.

: Copilot può ora fornire riassunti di pagine web o documenti PDF aperti nel browser, permettendo di ottenere rapidamente le informazioni essenziali senza dover leggere l’intero contenuto. Interrogazione contestuale: È possibile porre domande specifiche sul contenuto di una pagina direttamente a Copilot, utilizzando anche la funzionalità di “tagging” (@) per richiamare l’assistente e ottenere risposte pertinenti.

Molte di queste novità sono attualmente in fase di test beta o canary e vengono distribuite tramite un “controlled feature rollout”. Ciò significa che non tutti gli utenti delle versioni di anteprima le vedranno immediatamente, ma verranno attivate gradualmente per raccogliere feedback e garantire la stabilità prima del rilascio globale.

In conclusione, Microsoft Edge sta evolvendo rapidamente, con un focus chiaro sull’integrazione dell’AI per migliorare l’esperienza utente e sulla centralizzazione del controllo multimediale. Questi aggiornamenti mirano a rendere Edge un browser più intelligente, intuitivo e potente, in grado di competere efficacemente nel panorama attuale.