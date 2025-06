ChatGPT presenta una nuova modalità vocale avanzata

La nuova versione del chatbot riesce ora a comunicare con maggiore naturalezza. Ciò non solo grazie alla fluidità del parlato, ma anche per l’incredibile capacità di modulare emozioni. Il tono della voce si è fatto più umano. Le pause sembrano più autentiche, l’enfasi viene collocata nei punti giusti della frase e la cadenza assume una musicalità più simile a quella di un vero interlocutore. Inoltre, la capacità del ChatGPT di esprimere emozioni complesse è stata notevolmente migliorata.

Tra le funzionalità più interessanti introdotte con l’aggiornamento figura anche la traduzione vocale simultanea. L’utente può chiedere a ChatGPT di tradurre una conversazione in tempo reale. Funzione che rimane attiva fino a quando non viene impartito un nuovo comando. Ciò la rende una soluzione pratica ed efficace per chi si muove in contesti internazionali.

Va però evidenziato che tutte le nuove funzionalità sono al momento riservate agli utenti con un abbonamento ai piani a pagamento. Inoltre, OpenAI segnala che ci sono ancora alcune imperfezioni tecniche. Ad esempio, possono verificarsi, anche se raramente, piccoli difetti come cali di qualità audio, cambiamenti inattesi nel tono o nella tonalità. Inoltre, si può verificare l’occasionale generazione di suoni non voluti. L’obiettivo di OpenAI è rendere ChatGPT uno strumento versatile, capace di supportare sia nelle attività quotidiane più semplici, sia in compiti complessi e professionali.