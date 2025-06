Il produttore tech ASUS ha da poco annunciato la disponibilità in Italia dei suoi nuovi laptop della serie ExpertBook B3. Si tratta di una linea di prodotti dotati di AI, i quali sono in grado di offrire un’ampia personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali quotidiane. Sono infatti alimentati dai nuovi processori Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) con Intel vPro®, Intel AI Boost NPU e grafica Intel Arc™. Grazie a questi processori, gli ExpertBook B3 offrono solide prestazioni per affrontare un’ampia gamma di attività quotidiane.

ASUS, disponibili i nuovi laptop della serie ExpertBook B3

In queste ultime ore è stata annunciata la disponibilità dei nuovi laptop di punta del produttore tech ASUS. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi laptop della serie ASUS ExpertBook B3. Questo vanta la presenza di un design sofisticato, con un nuovo chassis. Troviamo poi una cerniera lay-flat a 180°, un’elegante finitura grigio chiaro e un design sostenibile, grazie alla presenza di oltre il 25% di materiali riciclati post-consumo (PCR).

Come già detto, le prestazioni non sono messe in discussione. Sotto al cofano è presente il nuovo processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) con grafica Intel vPro e Intel Arc. È inoltre presente un’avanzata Neural Processing Unit (NPU) di Intel. Questo motore innovativo con AI integrata è in grado di offrire una migliore collaborazione e produttività grazie agli assistenti AI. Sono inoltre garantite le prestazioni migliori di video-editing al massimo l’efficienza energetica, mantenendo comunque i consumi.

Disponibile in due versioni con display da 14 e da 16 pollici, il laptop dispone inoltre di un design NanoEdge su due lati per offrire un’esperienza di lavoro migliorata ma non solo. Il display include la tecnologia TÜV Rheinland per la protezione degli occhi e un nom manca un pannello antiriflesso che riduce al minimo i riflessi.

È stato poi dato un occhio di riguardo alla sicurezza. Progettato con un BIOS di livello commerciale conforme allo standard NIST SP 800-155 e con le tecnologie di sicurezza Secured-core[1] di Windows 11, inclusa TPM 2.0, ExpertBook B3 garantisce un elevato livello di protezione. In questo modo, gli utenti potranno mettere al sicuro i dati critici a livello software, firmware e hardware.