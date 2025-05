ASUS ROG: presentati mouse, tastiera e sedie per il settore game

ASUS ROG si prepara al lancio di nuovi dispositivi utili per il settore gaming. A Taipei, in occasione del Computex, è stata presentata una nutrita collezione di periferiche e accessori studiati per competizione e gaming ad altissime prestazioni. Al centro della scena ci sono la tastiera meccanica compatta ROG Falcata, il mouse ultraleggero ROG Harpe II Ace e il maxi-pad ROG Sheath II XXL. A cui si uniscono due sedute ergonomiche di ultima generazione, le ROG Courser e Destrier Core. Completa il quadro una serie di periferiche TUF Gaming personalizzate con il volto e il fascino della celebre popstar virtuale Hatsune Miku.

I nuovi dispositivi gaming presentati da ASUS ROG

Con il suo layout ridotto al 75%, ROG Falcata ottimizza lo spazio a disposizione sul tavolo. Riservando così più libertà di movimento al mouse. Alla base del design c’è il nuovissimo switch ROG HFX V2 Magnetic, hot-swappable e regolabile in corsa da 0,1 a 3,5 mm con passi di 0,01 mm. Una precisione estrema che permette di adattare il feeling di battitura alle proprie esigenze. Ogni interruttore, pre-lubrificato e costruito con parti in policarbonato e POM, garantisce fino a 100 milioni di pressioni. La tecnologia magnetica riduce anche l’attrito e neutralizza eventuali interferenze. Mentre il meccanismo a scatto mantiene il magnete stabile evitando oscillazioni dei tasti.

Per arricchire l’esperienza, una rotellina e un tasto multifunzione consentono di regolare all’istante parametri come sensibilità Rapid Trigger, volume e illuminazione RGB. Sul fronte connettività, la tastiera ASUS ROG supporta wireless SpeedNova 8K, Bluetooth e cavo USB. Il tutto con un’autonomia che tocca le 610 ore. Non manca, infine, un poggia-polsi in silicone removibile e un sistema di ammortizzazione a quattro strati per un comfort prolungato durante le maratone di gioco.

Il mouse Harpe II Ace nasce dalla collaborazione con top player di VALORANT come Demon1. È progettato per offrire un grip naturale e movimenti ultrarapidi. L’involucro in nylon di origine biologica aumenta la resistenza agli urti riducendo al contempo il peso a soli 48 g. Alla base delle prestazioni c’è il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42 000 DPI e micro-switch ottici certificati per 100 milioni di clic. Il polling rate arriva fino a 8 000 Hz via SpeedNova 8K wireless. Mentre un nuovo chip MCU rafforza affidabilità e velocità di risposta.

Ulteriori novità in arrivo

Alla gamma ASUS ROG si unisce anche il mouse pad Sheath II XXL. Quest’ultimo presenta dimensioni di 900×400 mm e uno spessore di 3 mm. Ospita agevolmente mouse, tastiera e accessori, creando una superficie uniforme e stabile. Il tessuto ad alte prestazioni favorisce la dissipazione del calore. Mentre il fondo in gomma antiscivolo garantisce una presa sicura su qualsiasi piano di appoggio.

E non è tutto. ASUS ROG ha presentato anche una linea di periferiche TUF Gaming ispirata alla celebre idol giapponese Hatsune Miku. Con tale linea si uniscono la qualità costruzione militare TUF alla grafica e ai colori distintivi della diva digitale. Ciò per set di tastiere, mouse e mouse pad dallo stile unico.

Infine, sono state presentate anche sedute per offrire comfort da pro player. Il primo modello, il ROG Courser integra un meccanismo di inclinazione sincronizzata da 90° a 155°. Con supporto lombare 4D regolabile in profondità e altezza, braccioli a 360° e seduta ampia 58 cm. Il rivestimento in similpelle traslucida nasconde strisce LED RGB che si illuminano quando accese, restando invisibili a riposo. La seconda sedia, la Destrier Core, invece, sfoggia un’estetica “cyborg” in Moonlight White. Ciò grazie ad una struttura in nylon e mesh traspirante, poggiatesta regolabile, supporto lombare imbottito e braccioli rivestiti, studiati per mantenere una corretta postura anche dopo ore di utilizzo.