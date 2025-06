AliExpress impazzisce con lo sconto incredibile sull’SSD SATA da 1TB

AliExpress è pronta per fare la differenza sul mercato con una nuova interessante promozione, capace di abbassare di molto la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere, anche sull’acquisto di accessori legati al mondo dell’informatica: come l’SSD SATA III da 1TB.

In un momento storico in cui le memorie, sia RAM che ROM, hanno un prezzo sempre più elevato, accogliamo con piacere una forte riduzione della spesa sull’acquisto di un SSD ad alta velocità, con attacco SATA III, che l’utente può decidere di acquistare per incrementare il quantitativo di memoria interna del proprio dispositivo.

E’ a tutti gli effetti un hard disk interno da 2,5 pollici, che può raggiungere una velocità di lettura sequenziale massima di 500 MB/s, non la più veloce tra quelle in circolazione, ma ad ogni modo molto valida, soprattutto per il prezzo finale di vendita del prodotto stesso.

AliExpress: lo sconto imperdibile sull’SSD Sata

L’occasione per risparmiare è davvero molto ghiotta, anche superiore alle aspettative, proprio perché il consumatore si ritrova a non dover più pagare i 113,72 euro previsti di listino, ma può abbracciare lo sconto importante del 59%, arrivando così a dover sostenere un investimento finale di soli 46,27 euro. Acquistate il prodotto subito qui.

Il marchio del disco rigido è chiaramente poco conosciuto, parliamo del SomnAmbulist, un SSD che offre una estetica davvero molto curata e bella da vedere, con disegni interessanti presenti superiormente. Le sue dimensioni lo rendono estremamente compatto e facile da trasportare, risultando perfetto per molteplici scopi, anche se va detto che deve sempre essere collegato fisicamente ad una componentistica interna.

E’ importante ricordare che è un SSD progettato appositamente per i laptop, il che non significa che debba essere utilizzato in esclusiva con tali device, ma che è preferibile adottarne l’utilizzo in un computer portatile, piuttosto che in un fisso, o meglio definito PC desktop.