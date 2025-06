Ho Mobile: sul sito ufficiale una nuova super promozione

Tutti gli utenti al giorno d’oggi hanno bisogno di dati per navigare, attivare una promozione che includa tantissimi dati per una navigazione in Internet senza problemi e immobilità dunque è uno step fondamentale per ognuno di noi, al giorno d’oggi infatti l’offerta telefonica attiva all’interno della nostra Sim rappresenta un dettaglio davvero importante poiché consente ai nostri smartphone di dare il meglio facendoci rimanere connessi con la nostra vita digitale di tutti i giorni.

Scegliere un’offerta in grado di soddisfare le nostre esigenze da questo punto di vista rappresenta dunque un altro step fondamentale che deve essere valutato decisamente con cura, in Italia i provider telefonici che garantiscono offerte di primo livello non mancano e i cataloghi sono davvero ricchi di possibilità, se avete bisogno di un’offerta che vi garantisca davvero tanti tantissimi giga per navigare un operatore che potrebbe fare per voi sicuramente è Ho mobile, quest’ultima sul sito ufficiale ha messo a disposizione dei clienti una nuova promozione che punta proprio sui giga, scopriamo insieme che cosa offre.

Super offerta con tanti giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi vi permette di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti limitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese e il costo di attivazione è di 2,99 € al mese per coloro che attivano un nuovo numero o effettuano la portabilità da un operatore virtuale supportato dalla promozione oppure sarà di 29,90 € per coloro che invece effettuano la portabilità da un operatore virtuale non supportato dall’offerta, il costo in ogni caso include quello della sinfisi fisica o della eSIM a seconda del tipo di Sim che sceglierete, ovviamente prima di procedere all’attivazione assicuratevi di rispettare i requisiti di accesso per il prezzo agevolato in modo da garantirvi il massimo della convenienza.