Ripetitore WiFi a soli 14 euro su AliExpress: offerta imperdibile

Il ripetitore WiFi è uno strumento essenziale nelle case della maggior parte degli utenti che necessitano di un prodotto che permetta di ampliare la portata della rete internet, con il minimo ingombro. Su AliExpress è presente la soluzione adatta per le vostre esigenze, aprendo in questo modo le porte ad un risparmio davvero più unico che raro.

Realizzato interamente in plastica di colorazione bianca, il dispositivo in questione presente un’estetica molto minimale e ben precisa, con la presenza di quattro antenne fisiche nella parte superiore, che possono essere orientate dal consumatore per la migliore gestione del flusso della rete senza fili. Anteriormente si trovano una serie di LED di stato che certificano il corretto funzionamento del prodotto, mentre posteriormente è presente la presa classica, in quanto non è dotato di batteria interna.

Ripetitore WiFi: il prezzo da urlo valido su AliExpress

Il modello attualmente in promozione prende il nome di Derapid 1200M, un repeater che originariamente avrebbe un costo fisso di 31,44 euro, ma che grazie alla promozione corrente l’utente si ritrova a poterlo pagare solamente 14,55 euro, approfittando di un risparmio effettivo del 53% sul listino iniziale. L’acquisto può essere completato subito qui.

Dalle dimensioni estremamente ridotte, a tutti gli effetti sta quasi nel palmo di una mano, il dispositivo permette di raggiungere una banda massima di 1200 Mbps in download, a patto che naturalmente si abbia una connessione così potente dove lo andrete ad installare. La connessione viene creata a due bande, da qui la definizione dual-band, sia a 2.4 che a 5GHz.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, è un prodotto che può facilmente essere utilizzato con qualsiasi router in commercio, senza vincoli o differenze particolari da segnalare. La spedizione presso il domicilio avviene in tempi estremamente ridotti, con consegna in pochi giorni, senza dazi doganali di alcun tipo o limitazioni particolari da segnalare.