Criptovalute in pericolo: hacker sfrutta 5.000 account

L’uomo agiva prevalentemente dalla città di Poltava, ma risultava in continuo spostamento tra diverse regioni dell’Ucraina. Probabilmente per evitare di essere localizzato. Durante le operazioni di perquisizione, le autorità hanno sequestrato numerosi dispositivi elettronici, inclusi computer e smartphone, oltre a carte bancarie e software specifici per la gestione del mining. Sono stati, inoltre, ritrovati wallet contenenti criptovalute e dati sensibili sottratti, tra cui credenziali di accesso rubate.

Attualmente, l’uomo è accusato di accesso illecito a sistemi informatici, reato che, secondo la legislazione ucraina, può comportare fino a 15 anni di detenzione. L’inchiesta resta aperta e non si esclude che possano emergere ulteriori complici o reti criminali collegate all’attività. Quanto accaduto evidenzia come l’uso della tecnologia possa minare la sicurezza dei sistemi informatici. Le criptovalute, anche se affidate a servizi affidabili, possono essere compromesse a causa di attacchi hacker come quello avvenuto in Ucraina.