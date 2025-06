Zelda: il live-action slitta al 2027

I fan della saga The Legend of Zelda dovranno attendere un po’ prima di vedere Link sul grande schermo. Nintendo ha, infatti, posticipato l’uscita del live-action ispirato alla celebre serie. Inizialmente previsto per il 26 marzo 2027, il film arriverà invece nei cinema il 7 maggio dello stesso anno. Un ritardo contenuto, ma che non è passato inosservato tra gli appassionati. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un messaggio su X pubblicato da Shigeru Miyamoto. Creatore storico di franchise come Super Mario e Zelda. Nella sua dichiarazione ha spiegato che il rinvio non è causato da problemi specifici nella produzione. Ma dalla volontà del team di prendersi il tempo necessario per ottenere un risultato eccellente.

Rimandato ancora il live-action di Zelda

Nintendo ha mostrato un chiaro interesse nell’espandere i propri universi narrativi oltre il gaming. Un esempio di tale tendenza è stata la pellicola d’animazione Super Mario Bros. – Il film. Uscito nel 2023. La pellicola è stata accolta con entusiasmo sia dal pubblico che dal botteghino. Con un incasso globale superiore al miliardo di dollari. Il successo di Mario ha dimostrato che le icone Nintendo possono funzionare anche al cinema, e ora tocca a Zelda confermare tale tendenza.

Al momento, le informazioni riguardo il film su Zelda rimangono piuttosto limitate. Sappiamo però che si tratterà di un adattamento live-action, con attori reali, e che la regia è affidata a Wes Ball. La sua esperienza con produzioni ad alto impatto visivo lascia presagire un film epico, capace di restituire al pubblico l’atmosfera avventurosa e i paesaggi suggestivi della terra di Hyrule.

Anche se con un piccolo ritardo, l’attesa per tale ambizioso progetto non fa che crescere. I fan dovranno pazientare qualche settimana in più, ma la prospettiva di un film curato nei minimi dettagli rende l’attesa più sopportabile. E se Nintendo riuscirà a trasportare davvero l’incanto di Hyrule sul grande schermo, l’impresa potrebbe rivelarsi memorabile.