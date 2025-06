Apple MacBook Air con M4 è in regalo su Amazon con sconto del 20%

Un prezzo di tutto rispetto per uno dei prodotti più amati e richiesti da parte del pubblico, Apple MacBook Air, nella sua versione con display da 13 pollici e processore Apple M4, viene a costare decisamente meno di quanto avreste mai immaginato su Amazon.

Occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per un prodotto reso disponibile sul mercato nel corso del 2025, capace di distinguersi dalla massa a partire dal suo display eccellente, un componente da 13 pollici di diagonale, Liquid Retina di alta qualità, capace di raccogliere al proprio interno dettagli precisi, una nitidezza superiore al normale ed una qualità nel rispetto della gamma cromatica che anche i top di gamma non riescono a raggiungere.

Apple MacBook Air: la promozione che abbassa la spesa su Amazon

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare questi giorni sull’acquisto del Apple MacBook Air da 13 pollici è davvero uno dei migliori in circolazione, la spesa iniziale di 1249 euro è dimenticata, è possibile fare affidamento sulla riduzione del 20%, per arrivare in questo modo a dover investire solamente 999 euro per il suo acquisto finale. Ordinatelo subito a questo link.

All’interno della confezione l’utente può trovare l’alimentatore USB-C ed il cavo MagSafe 3 da 2 metri, quindi tutto il necessario per iniziare subito ad utilizzarlo con la massima produttività possibile. Il colore attualmente in promozione è il Celeste, davvero molto fine ed elegante; sul mercato sono disponibili colorazioni differenti, ma ad oggi presentano anche prezzi altrettanto diversi tra loro.

Allo stesso modo è da notare la presenza di un SSD interno da 256GB, componente molto valido, oltre che rapidissimo in termini di trasferimento e connettività generale.