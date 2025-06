YouTube Music: arriva adesso la pubblicità nella schermata di riproduzione

YouTube Music ha avviato una fase di test per una nuova forma di pubblicità che potrebbe cambiare sensibilmente l’esperienza d’uso degli utenti non abbonati. Il cambiamento riguarda la schermata di riproduzione, dove ora iniziano ad apparire banner pubblicitari visivi direttamente durante l’ascolto dei brani.

Finora, la pubblicità sulla piattaforma musicale era limitata a interruzioni tra le tracce, in formato audio o video. Con questo aggiornamento, invece, la copertina dell’album si riduce per fare spazio a un annuncio grafico che include logo del marchio, breve testo promozionale, l’etichetta “Sponsorizzato” e un collegamento URL. Non manca nemmeno la possibilità di interagire con il banner per espandere l’annuncio o acquistare il prodotto pubblicizzato.

Un cambiamento che accompagna il redesign in fase di test

In alcuni casi segnalati, al posto della consueta copertina compare un’immagine pubblicitaria a tutto schermo, con la barra di avanzamento gialla e i tasti di controllo bloccati. Questo lascia intendere che la pubblicità potrebbe diventare parte integrante dell’interfaccia “Now Playing”, oggetto di un redesign sperimentale già in corso da diversi mesi.

Attualmente, chi utilizza la versione gratuita di YouTube Music può comunque accedere a molte funzionalità interessanti: ascolto on demand, modalità solo audio in background (soprattutto per i podcast), coda brani illimitata, funzione ripeti e possibilità di saltare le tracce senza limiti. Sono disponibili anche sezioni extra come “Samples” e “Music Tuner”, oltre ai badge per i fan più attivi.

Chi preferisce un’esperienza senza interruzioni, può invece attivare YouTube Music Premium al costo di 10,99 euro al mese, ottenendo così l’eliminazione completa delle pubblicità, download dei brani, ascolto in background per tutti i contenuti e modalità solo audio anche per i video musicali.

Resta da capire se questa nuova soluzione pubblicitaria sarà apprezzata dagli utenti o se li spingerà a valutare il passaggio alla versione a pagamento. Di certo, rappresenta un segnale di come YouTube stia cercando di monetizzare in modo più incisivo anche l’esperienza d’ascolto gratuita.