Nintendo Switch 2: scorte sull’orlo del sold out

Nintendo si sta preparando a correre ai ripari per un possibile problema di scorte per Nintendo Switch 2, la nuova console tanto attesa in questi giorni. La segnalazione sulla mancanza di scorte previste al lancio viene da diverse fonti statunitensi, pare che la compagnia stia già fornendo gli appositi banner “out of stock“.

Alcuni negozi fisici hanno cancellato diversi pre-ordini della nuova Nintendo Switch 2, questa possibile assenza di unità sufficienti potrebbe essere il motivo di queste cancellazioni in massa. La console è arrivata ufficialmente al pubblico il 5 giugno 2025, a distanza di quasi 10 anni dal debutto della prima Nintendo Switch nel 2017. L’idea si è rivelata vincente, il prodotto ha vissuto e sta ancora vivendo un periodo di forte successo che ha portato ad un innalzamento delle vendite per l’azienda.

Nintendo Switch 2 finalmente disponibile, secondo alcune voci le scorte potrebbero non soddisfare la domanda

Con il nuovo modello sarà possibile sfruttare le funzioni – vecchie e nuove – a 360 gradi. Oltre a giocarci, sarà possibile accedere al negozio online, alla GameChat, alle ultime news sui videogiochi, caricare contenuti multimediali e tanto altro. Già reso noto anche l’elenco dei primi giochi che saranno compatibili con Nintendo Switch 2. L’azienda non si è ancora pronunciata apertamente, invece, su tutti i titoli compatibili con GameShare, una delle novità principali del prodotto. I complimenti non mancano anche da CEO di altre aziende, come Jensen Huang di NVIDIA che definisce questa console una “meraviglia della tecnica che coniuga prestazioni, intelligenza e bellezza, dando vita alla grafica più avanzata di sempre per un dispositivo mobile”.

