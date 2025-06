Samsung Galaxy Z Fold 7: sarà lui il pieghevole più sottile e resistente, arriva la conferma

Si arriva ad un certo periodo dell’anno in cui l’attesa è sempre molto trepidante per quanto riguarda un determinato tipo di dispositivi soprattutto in casa Samsung, ovvero i suoi nuovi pieghevoli. L’azienda sudcoreana è in procinto di lanciare una nuova gamma, la settima, quella che punterà a quanto pare sulla resistenza e sulla sottigliezza. Ad essere ambasciatore di queste due caratteristiche principe, sarà il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7, dispositivo di punta che dovrebbe essere il migliore in tutta la sua categoria.

A confermare il tutto è stata proprio la casa madre, che ha pubblicato un nuovo teaser che sottolinea quanto sia unico il nuovo dispositivo pronto all’arrivo durante questa estate. È stato infatti diffuso un video sul web che non parla in maniera diretta di Galaxy Z Fold 7 ma che lascia intendere tutto.

Samsung Galaxy Z Fold 7: lo smartphone compare in un nuovo teaser sul web

All’interno del nuovo video diffuso online, si può capire tranquillamente che si parla di Samsung Galaxy Z Fold 7. Inequivocabile il suo design pieghevole a libro, dunque non a conchiglia come Galaxy Z Flip 7. A quanto pare non sarà solo l’estrema sottigliezza a caratterizzare il prodotto top di gamma dell’intera serie, ma anche il peso. Samsung infatti ha precisato che si tratterà del pieghevole più leggero mai costruito fino a questo momento.

Tanti utenti in passato infatti si erano lamentati proprio del peso dei dispositivi Galaxy Z Fold, per ovvie ragioni non proprio esiguo. È proprio per questo motivo che l’entusiasmo sta salendo sempre di più, ma bisognerà ancora attendere un po’ di tempo. Samsung sfrutterà infatti la finestra del prossimo mese di luglio, più precisamente intorno alla metà.

Ci saranno quindi diverse novità molto interessanti che piaceranno certamente al pubblico, a tal punto da poter magari rilanciare le vendite di una tipologia di dispositivi che sembrano decollare ancora.