YouTube Music introduce il volume uniforme su Android

YouTube Music

YouTube Music ha iniziato a implementare una nuova funzione chiamata “volume uniforme”. La novità, attualmente in fase di rilascio sull’app Android, permette di mantenere costanti i livelli audio tra un brano e l’altro, evitando fastidiosi sbalzi di volume durante l’ascolto. La funzione rientra tra le ottimizzazioni volte a migliorare l’esperienza utente, specialmente nei contesti di ascolto in cuffia o durante la guida.

Una nuova funzione per migliorare l’ascolto degli utenti su dispositivi mobili

La nuova opzione per la normalizzazione del volume è visibile nell’ultima versione dell’app Android di YouTube Music (v. 7.06.52), all’interno del menu Impostazioni > Riproduzione. Con “volume uniforme” attivato, il sistema regola automaticamente il livello sonoro dei brani, riducendo la necessità di intervenire manualmente sul volume tra canzoni più o meno “forti”.

La funzione è disattivata per impostazione predefinita, ma può essere attivata con un semplice tocco. Il comportamento ricorda quello già presente da tempo su altre piattaforme musicali, come Spotify o Apple Music, che applicano algoritmi di normalizzazione per ridurre le variazioni di volume tra le tracce.

La possibilità di uniformare il volume di ascolto è particolarmente utile su smartphone e tablet, dove l’esperienza audio può essere influenzata da fattori esterni come il rumore ambientale o la qualità degli speaker. Gli utenti che ascoltano playlist miste o album con tracce rimasterizzate potranno godere di una riproduzione più bilanciata, senza sorprese improvvise nei livelli sonori.

La funzione si rivela comoda anche per chi utilizza auricolari true wireless, spesso privi di controlli manuali precisi, oppure durante la guida, quando modificare il volume può risultare scomodo o pericoloso.

Il rollout della funzione è ancora in corso, e al momento riguarda solo alcuni utenti Android. Non è ancora chiaro quando “volume uniforme” sarà disponibile per tutti o se sarà introdotta anche sulla versione iOS dell’app. La funzione potrebbe anche essere parte di un aggiornamento lato server, indipendente dalla versione installata.

Google non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale in merito all’introduzione della funzione, ma la presenza nelle impostazioni suggerisce che il lancio globale potrebbe essere imminente.

L’introduzione del “volume uniforme” risponde a una delle richieste più frequenti da parte della community di YouTube Music, che da tempo segnalava la necessità di una gestione più coerente dei livelli audio tra i brani. Con questa aggiunta, Google compie un passo in avanti nell’allineare il proprio servizio musicale alle aspettative degli utenti, offrendo una feature già standard nei servizi concorrenti.

YouTube Music ha già apportato negli ultimi mesi una serie di migliorie funzionali, tra cui playlist collaborative, timer di spegnimento, e suggerimenti personalizzati più efficaci.