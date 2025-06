WhatsApp: utenti a rischio a causa di un messaggio della banca

Avanti quando utilizzate WhatsApp, uno tra i pericoli al quale dovrete prestare attenzione sarà la nuova truffa che è esplosa in Italia, purtroppo per noi infatti da diverso tempo i truffatori si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio rispetto ai metodi convenzionali, il motivo è molto semplice, WhatsApp consente di raggiungere molte più persone in poco tempo rispetto all’e-mail o agli SMS, di conseguenza questo aumenta in modo importante le Probabilità di successo delle truffe messe in circolazione.

I truffatori hanno ancora una volta come obiettivo quello di ottenere informazioni sensibili della vittima tra le quali ovviamente spiccano i codici di accesso al conto corrente, ovviamente per poterlo svuotare in tutta facilità, qui in Italia ovviamente il fenomeno non manca e sta colpendo tanti tantissimi utenti proprio nella loro casella WhatsApp, scopriamo insieme come funziona la nuova Truffa che svuota il conto corrente e che sfrutta anche le videochiamate disponibili nell’applicazione.

Truffa svuota conto in banca

La truffa di cui vi parliamo oggi si presenta la vittima come un semplice messaggio in arrivo dalla propria banca di fiducia, i truffatori infatti si spacciano per quest’ultima avvisando l’utente di dover recapitare un messaggio davvero molto importante che può essere però consegnato solo utilizzando una chiamata per questioni di sicurezza e privacy, questa dinamica farà abbassare la guardia la vittima che dunque consentirà cadendo in pieno nel tranello dal momento che poi i truffatori le suggeriranno di attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare l’accesso all’interno del proprio profilo Internet banking, questa dinamica consentirà ai truffatori di acquisire le credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio piacimento per svuotare il conto corrente.

Se anche voi doveste essere contattati nella medesima modalità, la cosa migliore che potete fare è quella di non rispondere e soprattutto non seguire nessuna istruzione.