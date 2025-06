Amazon: crolla di 500 euro il prezzo di Samsung Galaxy S25

Amazon riserva una promozione davvero più unica che rara per tutti gli utenti, arriva infatti lo sconto di 500 euro sull’acquisto di Samsung Galaxy S25, avendo difatti la possibilità di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, senza rinunce particolari in termini di prestazioni e funzionalità.

La variante che potete acquistare con un prezzo decisamente più basso del normale prevede 12GB di RAM e 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile), il resto delle specifiche tecniche sono esattamente le stesse. Trattasi difatti di uno smartphone con dimensioni di 146,9 x 70,5 x 7,2 millimetri e peso di 162 grammi (può essere utilizzato senza problemi anche nell’acqua), dotato di un display da 6,2 pollici di diagonale, splendido Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz e risoluzione di 1080 x 2340 pixel, passando poi per una densità di 416 ppi ed anche protezione Gorilla Glass Victus 2.

Amazon: prezzo crollato per il Samsung Galaxy S25

Acquistare il Samsung Galaxy S25 è davvero molto più facile oggi con la splendida promozione disponibile su Amazon, con la quale il consumatore si ritrova a spendere solamente 585 euro per il suo acquisto, nella variante no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per ordinarlo subito.

Il plus, tra le varie cose, è sicuramente rappresentato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite di ultima generazione, il più potente tra quelli in circolazione, capace di raggiungere una potenza elevatissima, con frequenza di clock fino a 4,47GHz, ed anche con GPU Adreno 830; le prestazioni sono incredibili anche grazie ai 12GB di RAM. Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si trovano 3 sensori, con il principale da 50 megapixel, capace di scattare ottime istantanee.