Truffa e soldi scomparsi con un messaggio semplice: ecco il pericolo di giugno

Ricorrere alle autorità è fondamentale quando ci si ritrova di fronte ad una truffa che è stata in grado di rubare dati e soldi. Questo è ciò che gli utenti dovrebbero fare nel caso in cui dovessero essere caduti in tale tipologia di tranello. In basso ci sono indicati i messaggi incriminati.

Truffa ancora in corso con le stesse tecniche di un tempo: si punta a far credere che la memoria sia pieno

La questione che sta girando in queste ore riguarda un finto messaggio di memoria piena, ma ovviamente non c’è nulla di reale. L’inganno sta minacciando tantissime persone ed è per questo che abbiamo deciso di segnalarvelo:

“Il tuo Google Drive è quasi pieno — È richiesta un’azione

Ciao [NOME DELLA VITTIMA] ,

Abbiamo rilevato che il tuo spazio di archiviazione di Google Drive è quasi pieno. Il tuo piano attuale non supporta più spazio e alcuni file potrebbero smettere di sincronizzarsi a breve.

Avvertenza: Se non intraprendi alcuna azione, potresti non riuscire a caricare nuovi file, ricevere email o eseguire backup delle foto.

Utilizzo dello spazio:

98% utilizzato — solo il 2% rimanente

File di Drive: Quasi pieno

Backup foto: Quasi pieno

Posta Gmail: Spazio limitato

Espandi lo spazio di Google Drive

Riepilogo account

Email: [MAIL DELLA VITTIMA]

Piano Drive: Base (15 GB)

Stato: Quasi pieno“.

C’è anche un altro messaggio molto simile che vuole andare a parare sulla stessa questione: fate attenzione anche a questo. Eccolo qui:

“Utente: [NOME DELLA VITTIMA]

ID account: ID ES54555

Data: 02/06/2025

Avvertimento:

Il tuo spazio di archiviazione ha raggiunto il 95%della sua capacità. Se non agisci immediatamente, potresti perdere i seguenti dati:

Documenti personali (PDF, Word, Excel…)

Foto e video archiviati

Backup del tuo dispositivo

Cronologia delle versioni del file

File condivisi con altri utenti

Ti consigliamo di liberare spazio o di aggiornare il tuo piano di archiviazione per evitare perdite irreversibili.

Gestisci lo storage ora“.