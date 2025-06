OpenAI lancia l’AI o3-Pro: più potenza, meno velocità

OpenAI ha lanciato o3-Pro, il suo modello AI più potente, progettato per offrire risposte tecnicamente impeccabili. Supera o1-Pro sotto ogni aspetto, soprattutto in coerenza, completezza e chiarezza. L’evoluzione si fa sentire nei settori più delicati: scienza, programmazione, istruzione, consulenza. Gli utenti che lo hanno testato parlano di una qualità nettamente superiore. I risultati non sono solo migliorati: sono diventati più affidabili. L’intelligenza di o3-Pro non si limita a generare testo, ma modello supporta strumenti avanzati. Esso può infatti analizzare immagini, interpretare file, scrivere codice con Python, consultare il web e usare una memoria personalizzata. Una potenza così sofisticata comporta però un costo: le risposte sono più lente. C’è tuttavia da tener conto che quando serve davvero capire, la velocità non basta, meglio attendere qualche secondo in più che ricevere una risposta generica, o no?

Il nuovo strumento di OpenAI

o3-Pro consente interazioni complesse, gestendo un contesto fino a 200.000 token. Significa che riesce a tenere in memoria intere conversazioni lunghe, senza perdere il filo. Gli sviluppatori potranno finalmente lavorare con strumenti in grado di seguire processi articolati, senza semplificazioni. Il modello ha una conoscenza aggiornata al 31 maggio 2024 e funziona meglio se usato in background, evitando timeout legati all’elaborazione. Il costo è chiaro: 20 dollari per milione di token in input, 80 per l’output. Una cifra adeguata per un motore così sofisticato. Il consiglio di OpenAI è di preferirlo nei casi in cui precisione e profondità contano più della rapidità. In ambienti scolastici e aziendali, questa scelta può fare la differenza tra intuizione e superficialità.

o3-Pro è già disponibile per gli abbonati ChatGPT Pro e Team. Le versioni Enterprise ed Edu lo riceveranno dalla prossima settimana. Tuttavia, alcune funzionalità sono ancora sospese. Non è possibile generare immagini, né accedere a Canvas. Le chat temporanee sono disattivate per motivi tecnici. Chi cerca una risposta veloce farà bene a scegliere altro mentre adesso chi vuole qualcosa di più, sa dove guardare. o3-Pro non sarà magari stato pensato da OpenAI per stupire, ma la cosa certa è che riesce a capire davvero.