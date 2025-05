TIM punta sul futuro, arriva la nuova frontiera del 5G

Navigare senza limiti, restare sempre connessi e godersi l’intrattenimento ovunque. Queste sono le promesse della nuova rete 5G Ultra di TIM. L’operatore infatti non si limita a offrire una semplice evoluzione tecnologica, ma punta a rivoluzionare il modo in cui viviamo la rete. Il servizio è attivo su dispositivi abilitati e nelle aree già coperte, con una velocità di connessione fino a 2Gbps. L’obiettivo è chiaro. Ovvero garantire a ogni cliente una navigazione stabile, rapida e sicura, anche nei momenti di maggiore congestione.

L’attivazione delle offerte è interamente digitale, con la possibilità di scegliere tra SIM fisica e eSIM. I nuovi clienti possono accedere a pacchetti vantaggiosi, con il primo mese gratuito. Le proposte disponibili includono minuti illimitati, 200 SMS e un ampio pacchetto dati fino a 150GB in 5G Ultra. Chi invece desidera più contenuti può optare per TIM Mobile e TV, con soluzioni che integrano TIMVISION e offrono intrattenimento o sport a partire da 19,99€ al mese.

Un’ esperienza digitale completa: l’universo TIM si evolve

L’offerta TIM UNICA Power rappresenta un valore aggiunto per le famiglie. Associando fino a sei linee mobili alla rete fissa di casa, ogni componente del nucleo può ricevere Giga illimitati in 5G. Tale approccio favorisce un notevole risparmio. Ma soprattutto promuove un utilizzo condiviso e responsabile della rete, mantenendo prestazioni elevate. La priorità di navigazione, riservata ai clienti 5G Ultra, consente un accesso privilegiato anche in situazioni di rete affollata, rendendo la connessione più stabile e fluida.

TIM non si limita all’infrastruttura tecnologica. L’azienda cura ogni fase del rapporto con l’utente, dalla gestione tramite l’app MyTIM alla consegna sicura della SIM. I tempi di spedizione sono rapidi e l’identificazione può avvenire tramite SPID o videoselfie. In più, il passaggio da un altro operatore non comporta mai l’interruzione della linea. Anche il credito residuo viene trasferito automaticamente.

A rafforzare il legame con i clienti ci sono anche TIMParty, il programma fedeltà con premi e sorprese, e l’assistenza costante disponibile online o nei negozi fisici. La trasparenza tariffaria e la protezione dei minori confermano l’attenzione di TIM per ogni fascia di pubblico. Insomma, l’ intero ecosistema si basa su un equilibrio tra innovazione, accessibilità e sicurezza digitale. Con il 5G Ultra, la connessione diventa non solo più potente, ma anche più intelligente e vicina alle esigenze reali delle persone.