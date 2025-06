TikTok: oscurato il video che promuove tablet a 25€ su Temu

Il 6 maggio 2025, il Codacons è intervenuto riguardo una recente questione che ha coinvolto un video su TikTok. Quest’ultimo, era stato pubblicato dal profilo “Izmirmazic” ed è stato oscurato perché ingannevole. Il video invitava gli utenti all’acquisto di un tablet Teclast P30T su Temu al prezzo eccezionale di soli 25 euro. Ciò grazie a un codice sconto ormai scaduto. Tale pratica è stata prontamente segnalata all’AGCM e alla Polizia Postale. Soffermandosi su una possibile violazione dei diritti dei consumatori. La quale sarebbe contraria anche agli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo.

Oscurato il video su TikTok: ecco i dettagli

Le piattaforme e-commerce si affidano spesso agli influencer per promuovere le proprie promozioni. Tali partnership offrono risorse economiche, spesso difficili da monetizzare solo attraverso il traffico organico. Eppure, per mantenere la fiducia del pubblico e rispettare le normative, è cruciale che ogni collaborazione venga trasparentemente dichiarata. Le modalità e i limiti della promozione devono essere chiaramente comunicati. Ciò affinché i follower non siano indotti in errore. La mancanza di trasparenza può non solo danneggiare la reputazione degli influencer coinvolti, ma anche esporli a possibili sanzioni da parte delle autorità.

Temu è stata diverse volte oggetto di critiche per le sue strategie promozionali poco chiare. Ciò include la pubblicizzazione di offerte che promettono prodotti a costi irrisori o addirittura gratuiti, ma che in realtà implicano condizioni di spesa elevate per accedere realmente ai benefici. L’intervento del Codacons non mira a demonizzare le sponsorizzazioni nel loro complesso, ma piuttosto a promuovere un uso responsabile e etico di tali pratiche.

L’episodio del video su TikTok oscurato dovrebbe rappresentare un monito per tutti gli attori coinvolti: creator, piattaforme e autorità. È fondamentale che tali soggetti lavorino insieme per costruire un ecosistema comunicativo che sia trasparente e rispettoso dei diritti dei consumatori. Così da offrire piattaforme che siano in grado di valorizzare il lavoro dei creator digitali in modo equo e onesto.