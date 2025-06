TikTok e selfies vietati a piloti e hostess di British Airways

Piloti, hostess e steward di British Airways non possono più scattarsi selfies in uniforme anche tra una pausa e l’altra in hotel, non solo sul posto di lavoro. In caso di violazioni, perderanno il posto. Anche i contenuti postati su TikTok dovranno seguire regole ben precise.

Non solo i dipendenti di British Airways non potranno più postare foto e video in tenuta da lavoro, ma dovranno cancellare i contenuti pubblicati sui diversi canali social che li ritraggono in uniforme in un qualunque contesto, che sia in un ambiente all’aperto o al chiuso, persino se l’account è privato. La compagnia aerea non transige: tagli assicurati in caso di violazione delle nuove regole.

Non è la prima volta che succede, anche altre compagnie aeree prevedono un ban su immagini e video sui social mentre stanno lavorando, ma quel che rende questo caso diverso è il coinvolgimento della sfera personale e del tempo libero di hostess, piloti e steward. Il motivo potrebbero sembrare il rigore e l’immagine del brand da preservare, ma non è così. La British Airways, in particolare, teme che questi scatti e video postati dai suoi dipendenti possano fornire informazioni sulla localizzazione.

British Airways, ennesima compagnia che vieta ai suoi dipendenti di postare sui social ma con una novità

Soprattutto con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, purtroppo basta poco: un cartellone, una targa, delle piastrelle, la forma di una tenda, piccoli dettagli sufficienti per intercettare la posizione di qualcuno. Vale per i contenuti su qualunque piattaforma, ma in particolare per TikTok, considerate le possibilità elevate di raggiungere un pubblico molto ampio.

“La sicurezza del nostro personale è molto importante per noi e, in qualità di datore di lavoro responsabile, cerchiamo costantemente di migliorare la loro sicurezza”, annuncia un rappresentante di British Airways al New York Post. Difficile che il divieto venga accolto da hostess e steward, considerando che spesso oltre che il loro lavoro principale si occupano anche dei loro profili social, gestiti alla pari di quelli di noti influencer. Un modo per riempire i momenti vuoti nel tempo libero – guadagnando qualcosa in più – che potrebbe metterli in pericolo.