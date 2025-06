Threads, arrivano i messaggi in Direct come su Instagram: partiti i test

Meta ha avviato i primi test per l’introduzione dei messaggi diretti su Threads, il social pensato per competere con X. A confermarlo è stato direttamente Mark Zuckerberg, che ha annunciato l’inizio della sperimentazione in Hong Kong, Thailandia e Argentina. L’obiettivo è offrire un sistema di messaggistica autonomo, sganciato dalla casella di posta di Instagram, a cui finora era legata ogni interazione privata.

Con questa novità, Threads punta a rafforzare la propria identità come piattaforma a sé stante, pur continuando a utilizzare le credenziali Instagram per la creazione degli account. La casella dei messaggi sarà separata, e non più condivisa con quella del profilo collegato su Instagram. Si tratta di una funzionalità particolarmente attesa da parte di chi utilizza il social per comunicare, soprattutto tra creator e brand.

Una nuova icona e più flessibilità per gli utenti

L’accesso alla posta in arrivo avverrà tramite una nuova icona a forma di busta, che sarà visibile nella parte inferiore dell’app su iOS e Android, mentre su desktop comparirà nella colonna laterale sinistra. In questo modo, gli utenti potranno scambiarsi messaggi privati direttamente su Threads, senza dover abbandonare l’app o passare da altre piattaforme.

Al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulla distribuzione globale della funzione, ma l’espansione verso altri Paesi è prevista nelle settimane successive. L’idea è chiaramente quella di avvicinare l’esperienza utente a quella già consolidata su X, dove i messaggi diretti rappresentano uno strumento centrale per la comunicazione tra utenti.

Questa mossa segna un passo importante verso l’indipendenza operativa di Threads, che fin dalla sua nascita è stato percepito come un’estensione di Instagram. Con una messaggistica propria, il social potrà offrire un’interazione più completa, in particolare per chi gestisce community o lavora nel mondo della creazione di contenuti. In questo modo il celebre social di Meta potrebbe provare ad impensierire ancor di più la concorrenza.