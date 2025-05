Threads: arrivano gli annunci pubblicitari nei feed

Threads

Meta ha annunciato l’introduzione di contenuti pubblicitari su Threads, la piattaforma collegata a Instagram lanciata per offrire una comunicazione più diretta e testuale tra utenti. I primi annunci promozionali inizieranno a comparire all’interno del feed principale, segnando un nuovo passo nella monetizzazione dell’app, che finora era rimasta priva di inserzioni.

Prime sperimentazioni con inserzioni nel feed

Secondo quanto comunicato, i test con gli annunci pubblicitari su Threads sono già in corso con un gruppo selezionato di inserzionisti. Le pubblicità appaiono come post visivi o testuali, in modo simile a quanto già accade su Instagram e Facebook, ma adattate al formato conversazionale della piattaforma.

Le aziende coinvolte possono ora raggiungere il pubblico di Threads direttamente all’interno del feed, tra i contenuti pubblicati dagli altri utenti. Gli annunci saranno etichettati chiaramente, ma non è stato specificato se includeranno formati interattivi, video o solo immagini e testo.

Oltre agli annunci nel feed, Meta ha introdotto un sistema che permette ai creator di taggare contenuti brandizzati, una funzione già presente su Instagram. I post contenenti partnership commerciali dovranno essere dichiarati come tali, seguendo le regole imposte dalla piattaforma in materia di trasparenza pubblicitaria.

Questo passaggio apre la strada a una monetizzazione più diretta per gli utenti che creano contenuti su Threads, offrendo nuove opportunità di collaborazione con i marchi.

Meta ha dichiarato che l’introduzione degli annunci sarà progressiva. Dopo la fase iniziale con un numero limitato di partner, la disponibilità verrà estesa ad altri inserzionisti nei prossimi mesi. L’azienda ha ribadito l’obiettivo di preservare la qualità dell’esperienza utente, evitando un’eccessiva invasività pubblicitaria.

La strategia ricalca quella adottata in passato su Facebook e Instagram: introdurre pubblicità con cautela, misurando il coinvolgimento e il feedback degli utenti prima di espandere la funzione in modo capillare.

Threads è stata lanciata nel 2023 come alternativa a X (ex Twitter), con un’interfaccia semplificata e integrazione stretta con l’ecosistema Instagram. Nonostante un inizio promettente, la piattaforma ha visto una flessione nell’uso attivo mensile, ma Meta continua a investire nello sviluppo, puntando ora su funzionalità per i creator e strumenti per il business.

L’inserimento degli annunci rappresenta un tassello fondamentale per la sostenibilità economica dell’app, che finora non generava introiti diretti. Resta da vedere se gli utenti accoglieranno positivamente questa trasformazione o se percepiranno un peggioramento dell’esperienza.