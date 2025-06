Truffa online con violazione dei conti correnti: il messaggio fa paura

Chiunque potrebbe ritrovarsi di fronte ad un messaggio dove viene invitato ad una conoscenza approfondita con una donna. Il problema è riuscire a capirlo in breve tempo. C’è un testo truffa che sta fregando le persone in queste ore con la solita tecnica del phishing.

Truffa in corso con delle avance da parte dei truffatori

Il testo qui in basso mostra una situazione davvero incredibile. La truffa parla di una donna che intende dare un appuntamento alla vittima, vuole far sì che quest’ultima risponda al messaggio. L’obiettivo è derubare il povero utente delle sue credenziali e dei suoi soldi. Ecco il testo:

“Ciao.

Non girerò intorno alla questione: sto cercando un uomo con cui fare amicizia!

Sono una donna matura, abituata a parlare chiaramente e a non farsi illusioni.

Sono venuta nella tua città da un altro paese per lavoro e mi manca la passione.

Non cerco una relazione, non voglio romanticismo, non aspetto fiori.

Voglio che tu sia vicino a me stanotte, che le tue mani siano sul mio corpo,

che mi prenda come vuoi, senza inibizioni e senza proibizioni.

Non parlo e non scrivo bene nella tua lingua, quindi uso un traduttore.

Spero che capirai cosa voglio.

Sono benestante, mi faccio carico di tutte le spese: hotel, alcolici, cibo, tutto sarà come desideriamo.

Ho bisogno solo di una cosa: che tu venga e mi faccia compagnia in modo tale che io non possa dimenticare questa notte.

Sarò sincera: sono sposata e nessuno deve sapere del nostro incontro.

Penso che anche a te non serva. Quindi, per favore, non rispondere a questa e-mail.

Meglio se mi scrivi sul sito di incontri: la registrazione richiede meno di un minuto e lì potrò essere ancora più sincera con te.

Nel mio profilo ci sono molte mie foto che non ho mai mostrato a nessuno.

Le affido solo a te e spero vivamente che anche tu non le mostrerai a nessuno.

Ho allegato il link al mio profilo.

Scrivimi se sei pronto per una notte senza vergogna e senza parole inutili.

SinfulLips_77

Ti aspetto.

La tua donna“