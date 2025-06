TIM, ex clienti tentati da una nuova super promo

L’operatore telefonico italiano TIM sta cercando di far tornare con sé alcuni suoi ex clienti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione di una delle sue offerte più convenienti. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile molto basso ad include ogni mese tanti giga per navigare a basso costo. Vediamo qui di seguito cosa offre.

TIM, ex clienti tentati con l’attivazione dell’offerta TIM Supreme GPRO

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano TIM sono stati invitati a tornare attivando una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO. Per avere questa offerta, gli ex clienti dovranno sostenere una spesa molto bassa pari a 5,99 euro al mese.

A fronte di questa spesa piuttosto bassa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione di TIM. Oltre a questo, il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già successo in passato, l’operatore ha avviato una campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Sei un cliente Iliad? Torna in TIM a soli 5,99E al mese con 150 giga 5G, minuti illimitati e 200 sms. Attivazione 6,99E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad e operatori virtuali selezionati. Vieni nei negozi TIM entro il 26/6. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli“.

Come è possibile leggere dal messaggio inviato dall’operatore, per avere questa offerta è però previsto un costo di attivazione pari a 6,99 euro, a chi bisogna aggiungere 10 euro per il costo della scheda sim.