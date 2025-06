Tesla: nuovi ritardi per i robot Optimus?

Sembra che Tesla stia affrontando ulteriori problemi. L’azienda di Elon Musk era già sotto pressione a causa del calo delle vendite in Europa e per la rottura pubblica e burrascosa con Donald Trump. Ora si trova ora ad affrontare un ulteriore intoppo. Milan Kovac, figura chiave all’interno del team Tesla e responsabile dell’ingegneria del progetto Optimus, ha annunciato le sue dimissioni. Ciò attraverso un post pubblicato su X. Kovac è da nove anni in Tesla e uno dei principali artefici del robot umanoide su cui Musk ha puntato moltissimo. Quest’ultimo ha spiegato di voler lasciare il suo incarico per motivi personali. Le sue parole sono state accolte con stima da Musk stesso, che lo ha pubblicamente ringraziato per il suo contributo. Eppure, alcuni osservatori non possono fare a meno di notare la stranezza della tempistica e delle modalità della sua uscita.

Tesla: cosa accadrà ora con il progetto Optimus?

L’addio di Kovac è stato immediato, senza un periodo di transizione o una designazione chiara del successore. Elementi che hanno alimentato ulteriori dubbi e sospetti su quanto stia realmente accadendo dietro le quinte. Il progetto Optimus è uno dei pilastri su cui Musk intende costruire il futuro di Tesla. I robot umanoidi, insieme al servizio di robotaxi, sono considerati essenziali per la sopravvivenza e il rilancio della compagnia. Ciò soprattutto dopo il crollo in borsa che ha coinvolto Tesla. L’azienda ha perso oltre 150 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Riguardo il settore della robotica, Tesla punta alla produzione di 5.000 robot entro fine anno. E ancora a raggiungere quota 50.000 entro il 2026. Obiettivi ambiziosi, resi ancora più ardui da una fase aziendale che appare sempre più turbolenta e incerta.

La responsabilità del progetto Optimus dovrebbe ora passare ad Ashok Elluswamy. Attuale direttore del software per l’Autopilot di Tesla e primo ingegnere assunto per quella divisione. Il suo compito sarà tutt’altro che semplice. Quest’ultimo, infatti, dovrà portare avanti lo sviluppo dei robot in un contesto sempre più complesso. Segnato anche dalle recenti limitazioni imposte dalla Cina sull’export di terre rare. Materiali fondamentali per la costruzione di componenti avanzati.