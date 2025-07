Robotica in Cina: Walker S2 e il cambio batteria in 3 minuti

La corsa alla robotica in Cina sta diventando sempre più interessante, e non si tratta solo di bracci meccanici che muovono scatole o saldano pezzi. Parliamo di robot veri e propri, umanoidi, progettati per entrare sia nelle fabbriche che nelle nostre case. A guidare questo salto tecnologico c’è UBTech Robotics, che insieme a Huawei ha dato vita a una collaborazione che sa molto di futuro, ma che è già in pieno movimento. E il protagonista assoluto di questa nuova fase si chiama Walker S2.

UBTech e Huawei: il robot Walker S2 che cambia da solo la batteria

A prima vista, Walker S2 potrebbe sembrare un altro robot bipede — e sì, cammina come noi, si muove agilmente e sa orientarsi in ambienti complessi. Ma quello che lo rende davvero unico è una capacità che, fino a poco tempo fa, sembrava pura fantascienza: può sostituirsi da solo la batteria. Niente cavi, niente prese. Quando è scarico, si avvicina a una stazione, rimuove il modulo esaurito e lo rimpiazza con uno carico. Il tutto in tre minuti. Da solo. Senza che nessuno debba toccarlo. Un cambio batteria “al volo”, come una Formula 1 dell’energia.

È difficile non pensare all’impatto che una funzione del genere può avere nel mondo industriale. In ambienti in cui ogni secondo conta, dove i robot lavorano ininterrottamente su linee produttive affollate, questa autonomia energetica è un vero superpotere. Un video rilasciato da UBTech mostra Walker S2 in azione, e il modo in cui maneggia i moduli energetici — preciso, fluido, naturale — lascia davvero il segno.

Ma non è solo questione di batteria. Il robot è equipaggiato con un sistema intelligente a doppia alimentazione: se qualcosa va storto con il modulo principale, entra in funzione quello secondario. E non si ferma. Inoltre, è capace di scegliere da solo la modalità di ricarica più adatta in base al compito che sta svolgendo. Una specie di coscienza energetica, che lo rende ancora più efficiente.

Questa evoluzione parte da lontano. Già con il Walker S1, UBTech aveva fatto parlare di sé grazie all’integrazione nella fabbrica intelligente di Zeekr, dove un’intera rete di androidi lavora in sincronia sfruttando una sorta di cervello collettivo — il BrainNet. È un sistema che unisce decisioni strategiche in cloud e risposte operative in tempo reale, così che ogni robot diventi parte di un’intelligenza distribuita.

Walker S2 non è quindi solo un passo avanti: è il segnale che il futuro della robotica non è più dietro l’angolo. È già qui, e sta camminando — da solo — verso di noi.