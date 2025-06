OpenAI, ChatGPT sui server di Google: c’è l’accordo ufficioso

OpenAI e Google avrebbero aggiunto un accordo di collaborazione che potrebbe risultare storico e per certi versi anche inatteso. Secondo quanto riportato infatti la volontà sarebbe quella di portare ChatGPT sui server Google Cloud. Stiamo parlando di due rivali dirette nel campo dell’intelligenza artificiale ma questo non ci entrerebbe nulla in una situazione del genere, in quanto l’accordo sarebbe già stato siglato a scopo di migliorare la potenza di calcolo di ChatGPT durante lo scorso mese di maggio.

OpenAI dunque, dopo essersi appoggiata praticamente da sempre su Microsoft Azure, potrebbe ben presto utilizzare anche Google come partner. Sarebbe un accordo storico secondo molti, qualcosa che in tanti non si sarebbero mai aspettati.

Un’intesa inedita, ma non ancora ufficiale tra OpenAI e Google

L’accordo, frutto di mesi di trattative riservate, non è stato ancora confermato pubblicamente dalle parti coinvolte. Non è chiaro se si tratterà di un passaggio completo a Google Cloud o di un approccio ibrido, con OpenAI intenzionata a diversificare le fonti di elaborazione per aumentare la resilienza dei propri servizi.

Proprio in questa direzione andrebbe interpretata la scelta di valutare fornitori alternativi a Microsoft. In un momento in cui i modelli AI richiedono sempre più capacità computazionale, poter contare su più partner tecnologici consente di ridurre i rischi di malfunzionamenti e interruzioni, come quella che ha colpito ChatGPT a livello globale nelle ultime ore.

L’eventuale collaborazione rappresenterebbe un ulteriore segnale della crescente complessità del panorama cloud per l’intelligenza artificiale, dove gli attori principali si trovano spesso a collaborare per motivi strategici, nonostante la concorrenza diretta.

In attesa di conferme ufficiali, l’accordo tra Google e OpenAI rimane per ora una mossa potenziale, ma capace di ridisegnare gli equilibri tecnici e commerciali nel settore AI. Ci saranno sicuramente delle novità prossimamente che arriveranno per chiarire la situazione che sembra già essere ben delineata.