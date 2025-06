Galaxy Z Flip7 sarà compatibile con lo standard Qi2

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy Z Flip7 con il supporto completo allo standard Qi2. Un’evoluzione significativa per la ricarica wireless. La conferma arriva da un elenco ufficiale del Wireless Power Consortium (WPC). È questo che ha incluso il modello SM-A846U, corrispondente al Flip7, tra i dispositivi compatibili con la versione Qi 2.1.0. Questo standard introduce una novità importante. Stiamo parlano dell’integrazione di magneti che favoriscono l’allineamento automatico tra il telefono e il caricabatterie. Fino ad oggi, Samsung aveva implementato il supporto Qi 2.1 in modo parziale, richiedendo cover apposite per sfruttare i magneti. Con il Flip7, invece, questa tecnologia sarà nativa, come già visto nella più recente serie Galaxy S25.

Cosa sappiamo finora sul Galaxy Z Flip7: caratteristiche e lancio

Il vantaggio pratico di Qi2 è una ricarica wireless più stabile, che riduce gli errori di posizionamento sulla base. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi di trovare il punto esatto per caricare il dispositivo. Questo rende l’esperienza di ricarica più semplice e fluida. Elemento particolarmente importante per i pieghevoli, dove l’ergonomia è un fattore chiave. Anche il Galaxy Z Fold7 dovrebbe beneficiare di questa novità. Ciò indica che Samsung punta a un’uniformità tecnologica per la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli.

Nonostante il crescente interesse per il supporto Qi2, molte specifiche del Galaxy Z Flip7 restano ancora incerte. La produzione dovrebbe partire a breve. E il lancio ufficiale è atteso per l’estate. Si pensa all’evento Galaxy Unpacked, consueto appuntamento in cui Samsung svela i suoi nuovi pieghevoli e accessori. Il telefono arriverà con One UI 8. L’ultima versione della sua interfaccia personalizzata basata su Android.

Per quanto riguarda l’hardware, la variante base offrirà 256 GB di memoria interna. Con un’opzione da 512 GB per chi necessita di più spazio. In termini di design, Samsung sembra intenzionata ad ampliare la gamma di colori rispetto ai modelli precedenti. Oltre al nero opaco classico, sono attesi un blu intenso e un “Coral Red” più vivace. Si dà quindi una scelta più ampia agli utenti.

Il Galaxy Z Flip7 si presenta quindi come un dispositivo che punta a migliorare l’esperienza d’uso con tecnologie innovative come il supporto nativo a Qi2. Anticipando una nuova era per la ricarica wireless negli smartphone pieghevoli Samsung.