WatchOS 26 rivoluziona il centro di controllo di Apple Watch

Con il debutto ormai ufficiale di watchOS 26 – a seguito della WWDC 2025 – il restyling grafico del sistema operativo si conferma, come previsto, il focus di questa ventata di novità.

Tra gli aspetti più interessanti introdotti con watchOS non si può non nominare la possibilità di aggiungere i widget di app di terze parti direttamente nel Centro di Controllo degli Apple Watch. Un cambiamento importante che segna un’apertura dell’azienda verso la concorrenza, senza perdere di vista l’identità del brand. Il Centro di Controllo di Apple Watch è sempre stato un territorio prettamente inesplorato da aziende esterne, così come tante altre funzioni dei dispositivi Apple. Lo scopo di una tale chiusura in sé e sui propri servizi e prodotti è sempre stato descritto dall’azienda come la volontà di proteggere la privacy degli utenti evitando rischi inevitabili quando ci sono più parti in gioco. Tuttavia, sono anni che questa strategia sembra non convincere a pieno.

watchOS 26, tante novità in arrivo con l’ultimo incredibile aggiornamento pensato per gli Apple Watch

Con watchOS 26 tutto cambia: per la prima volta, gli sviluppatori potranno inserire i propri widget all’interno del Centro di Controllo, affiancandoli a quelli nativi come Wi-Fi, batteria e modalità Non Disturbare. Un cambiamento non di poco conto e non solo puramente visivo, è come dicevamo un segno di apertura di Apple verso quel che è esterno al suo ecosistema. Una mossa ben pensata e strategicamente ponderata, ma pur sempre simbolo di cambiamento.

Altro aspetto molto interessante riguarda la gestione del layout di Apple Watch. Non sarà necessario affidarsi ai tap sul piccolo display dell’orologio: tutto potrà essere gestito comodamente dall’app Watch sul proprio iPhone. Gli utenti potranno aggiungere, rimuovere o riorganizzare i widget come preferiscono, rendendo il Centro di Controllo uno strumento su misura per le proprie esigenze di tutti i giorni. Questo grado di flessibilità apre ulteriormente la porta a un’infinità di scenari: immagina avere un pulsante per fare tutto, dal registrare l’idratazione quotidiana con un tap, all’attivare le luci nella tua casa intelligente e tanto altro. Tutto questo senza cercare l’app e scorrere i menu, ma direttamente con un click sul polso.