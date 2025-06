Apple, watchOS 26: la lista degli Apple Watch compatibili con l’aggiornamento

Proprio ieri sera è stata la volta della presentazione ufficiale della nuova serie di sistemi operativi che Apple ha intenzione di destinare ai suoi dispositivi a partire da settembre prossimo, quando arriveranno anche i nuovi iPhone. Insieme a questi però arriverà anche il nuovo corso degli Apple Watch, gli smartwatch più famosi al mondo che dunque accoglieranno, come nel caso dei melafonini, un nuovo OS. In questo caso si tratterà non di iOS 26, ma di watchOS 26, piattaforma rinnovata e che da ora in poi come tutte le altre appartenenti ad Apple andrà avanti seguendo il numero dell’anno in cui verrà presentata.

Ci sono diverse nuove funzionalità che interesseranno gli orologi del brand di Cupertino, abbracciando anche in questo caso la nuova filosofia Liquid Glass. Tante novità dunque sia stilistiche che funzionali, ma quali sono i modelli che riceveranno l’aggiornamento ufficialmente?

Apple Watch e watchOS 26: ecco quali sono i modelli che riceveranno il tanto atteso aggiornamento

Partendo dal presupposto che, tranne per chi sceglie di installare la beta già disponibile, watchOS arriverà a settembre prossimo, sembra che la lista sia abbastanza ampia, ma di certo non toccherà a tutti. Questo. l’elenco degli Apple Watch che riceveranno l’update a watchOS 26, partendo dalla Series 6 e fino a Ultra 2. Sono ovviamente compresi anche i nuovi e prossimi Apple Watch Series 11 e Ultra 3. Ecco l’elenco:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10 (l’ultimo modello)

Apple Watch SE (2a generazione)

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Come si può vedere dunque sono davvero tanti i modelli che Apple supporterà con questo nuovo aggiornamento. Ricordiamo agli utenti che bisognerà tenere conto di alcuni aspetti, come il regolare aggiornamento ad iOS 26 sul proprio iPhone; solo in quel caso si potrà procedere ad installare watchOS 26 sull’Apple Watch. A questo punto non resta altro che attendere circa tre mesi.